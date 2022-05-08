«التجارة» أضافت 6 أصناف بسعر مخفّض



علي إبراهيم



أصدر وزير التجارة والصناعة فهد مطلق الشريعان قرارا وزاريا أضاف بموجبه 4 أصناف حليب بنكهات الشوكولاتة والموز والفراولة وصنفي «قيمر» بأوزان مختلفة إلى التموين، وذلك بأسعار مخفضة.



ووفقا للقرار الوزاري الذي حمل رقم (40/2022) بشأن إضافة المنتجات المحلية من الحليب السائل للبطاقة التموينية بأسعار مخفضة، فقد قضى القرار في مادته الأولى بأن تدرج مادة الحليب السائل الطازج طويل الأمد ذي النكهات إنتاج المزارع الوطنية بنظام البطاقة التموينية بسعر مخفض بدون دعم ويحدد نصيب الفرد والأسعار وفقا لما يلي:



1- حليب شوكولاته طويل الأمد 250 مل الشد 24 وحصة الفرد 24 علبة وسعر البيع لـ «الكويتية للتموين» 83 فلسا للعلبة و87 فلسا للجمعية، و89 فلسا للمستهلك.



2- حليب فراولة طويل الأمد 250 مل الشد 24 وحصة الفرد 24 علبة وسعر البيع لـ «الكويتية للتموين» 83 فلسا للعلبة و87 فلسا للجمعية، و89 فلسا للمستهلك.



3- حليب موز طويل الأمد 250 مل الشد 24 وحصة الفرد 24 علبة وسعر البيع لـ «الكويتية للتموين» 83 فلسا للعلبة و87 فلسا للجمعية، و89 فلسا للمستهلك.



4- حليب شوكولاته طويل الأمد 135 مل شد 24 وحصة الفرد 36 علبة وسعر البيع لـ «الكويتية للتموين» 73 فلسا للعلبة وسعر البيع للجمعية 78 فلسا وللمستهلك 80 فلسا.



5- قيمر طويل الأمد 135 مل شد 24 علبة حصة الفرد 8 علب وسعر البيع لـ «الكويتية للتموين» 135 فلسا للعلبة و140 سعر البيع للجمعية، و145 سعر البيع للمستهلك.



6- قيمر طويل الأمد 250 مل شد 24 حصة الفرد 4 علب وسعر البيع لـ «الكويتية للتموين» 194 فلسا للعلبة، و202 فلس سعر البيع للجمعية، و208 فلوس للمستهلك.