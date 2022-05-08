مبارك التنيب



أخضع قطاع الأمن الجنائي ممثلا في مكتب مباحث الجليب 3 وافدين من الجنسية البنغلاديشية لتحقيقات مكثفة للوقوف على المواقع التي قاموا باستهدافها وحصر مسروقاتهم من الكيبلات النحاسية.

وجاءت الإجراءات عقب ضبط الوافدين الثلاثة بالجرم المشهود، وبحوزتهم نحو 600 كيلوغرام من الكيبلات وأدوات تقطيع.

وكان رجال مباحث الجليب وصلت إليهم معلومة عن قيام وافدين بسرقة أحد المحولات في منطقة عبدالله المبارك، حيث تم ضبطهم وكمية من المسروقات وأدوات السرقة، كما تم توقيفهم وأرشدوا عن مخزن للمسروقات عبارة عن بيت عربي وعثر بداخل المنزل على بقية المسروقات واعترفوا بتسييل الكيبلات داخل المنزل وإعادة بيعها.