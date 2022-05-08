سعود عبدالعزيز



رغم تميز المركبة التي سرقها لص مجهول من أمام منزل مواطن في منطقة الجهراء بوجود آثار لحادث في مقدمتها، ورغم رصد المركبة وعلى متنها اللص ومطاردتها، إلا أن الجاني لايزال يصول ويجول بها في أرجاء المحافظة، وكاد أن يسقط في قبضة رجال الأمن، إلا أنه أفلت أكثر من مرة من خلال تعريض حياته وحياة الآخرين للخطر بالسير عكس الاتجاه.



هذا، وجرى توثيق بداية سرقة المركبة الرباعية وأيضا خلال تجول اللص بها ومطاردة رجال الأمن له في أكثر من مقطع، حصلت «الأنباء» على مقاطع له.



وكان مواطن أبلغ عمليات الداخلية بأن سيارته الرباعية سرقت من أمام منزله بالجهراء ثالث أيام عيد الفطر المبارك، مشيرا الى أن المركبة سرقت بمفتاح مصطنع، وتم تعميم أوصاف المركبة وجرى رصدها في منطقة الجهراء، ولدى محاولة ضبط الجاني هرب بها بعد أن صعد الأرصفة وسار عكس السير.