محمد الجلاهمة



حرص وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن العام اللواء فراج الزعبي طوال أيام عيد الفطر المبارك على القيام بجولات ميدانية في جميع المحافظات وتفقد النقاط الأمنية في محيط مصليات العيد والتقى وكيل وزارة الداخلية السابق الفريق أول فيصل النواف ونقل الزعبي لرجال الأمن العام تهاني وتبريكات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد النواف، ووكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس، كما قام اللواء الزعبي بزيارة تفقدية الى غرفة العمليات وعدد من المخافر لمتابعة خطط الانتشار والتجاوب مع البلاغات التي تلقتها.



من جهة اخرى، نفذ قطاع الأمن العام ممثلا في مديرية أمن محافظة الاحمدي حملة موسعة في منطقة المهبولة أسفرت عن ضبط كمية من المواد المخدرة وإغلاق 5 مصانع للخمور وضبط مركبتين تقومان بتوزيع الخمور وتوقيف مخالفين وباعة جائلين.



على صعيد آخر، كشفت الاحصائية الاسبوعية لقطاع الأمن العام في الفترة من 30 أبريل حتى 6 مايو الجاري عن إحالة 61 قضية متعلقة بحيازة مواد مخدرة ومواد مسكرة إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بواقع 51 قضية حيازة مخدرات و10 قضايا حيازة خمور.



كما اظهرت الاحصائية ان قطاع الامن العام ضبط 157 مخالفا لقانون الاقامة وحرر 1220 مخالفة مرورية متنوعة.