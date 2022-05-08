قالت وكالة الأنباء السورية (سانا) إن قصفا جويا استهدف أمس منطقة حويجة كاطع الواقعة بالقرب من الجسر المعلق بمدينة دير الزور، دون الإشارة إلى نتيجة الاستهداف.



في المقابل، قالت مصادر محلية: إن القصف استهدف مقار لميليشيات موالية لإيران. وكشفت شبكة «فرات بوست» أن طيرانا حربيا مجهولا قصف الجسر الترابي المؤقت على نهر الفرات الذي بني بتمويل إيراني.



وقامت الميليشيات بإغلاق جميع الطرق المؤدية إلى الجسر المؤقت الترابي، تزامنا مع استنفار أمني في المنطقة المستهدفة.



وفيما لم يعلن عن هوية الطائرات التي استهدفت المنطقة في ثاني استهداف خلال أسبوع، أفادت مصادر قناة «الحدث» أن الغارة على مواقع ميليشيات إيران بدير الزور نفذتها طائرات مسيرة أميركية «درون».



وبعد الغارة بقليل، سقطت قذيفة صاروخية في حقل كونيكو للغاز شرق نهر الفرات بدير الزور، والذي تسيطر عليه قوات سورية الديموقراطية (قسد) التي يهيمن عليها الأكراد، وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن مصدرها مناطق نفوذ القوات السورية والميليشيات التابعة لإيران في محيط مدينة دير الزور.



وقالت «فرات بوست» بدورها: إن الميليشيات الإيرانية قصفت منطقة معيزيلة الواقعة تحت سيطرة «قسد» بعدة قذائف صاروخية سقطت بالقرب من منازل المدنيين دون تسجيل إصابات بشرية.



وكان رئيس الوزراء وكبار المسؤولين افتتحوا هذا الجسر في 20 أبريل الماضي.



ومن أهم مواقع الميليشيات الإيرانية على نهر الفرات في مدينة دير الزور «حديقة كراميش» التي تعد مقرا رئيسا للميليشيات، وقد كانت إيران قد أعادت تأهيل الحديقة قبل نحو عام، بحسب موقع «تلفزيون سوريا».