يبدأ منذ اليوم تسجيل الكلاب الخاصة في محافظة دمشق.



ونقل موقع «الوطن أونلاين» المحلي عن مدير الشؤون الصحية في محافظة دمشق، د.شادي خلوف أنه اعتبارا من اليوم سيتم البدء بالآلية التنفيذية لتسجيل الكلاب الخاصة على أن يتم منح بطاقات تسجيل للكلب الخاص، يذكر فيها اسم المالك ونوع الكلب ولونه ورقمه المسجل، وذلك عن طريق طلب يقدم إلى مديرية الشؤون الصحية.



ودعت المديرية كافة مالكي الكلاب التوجه إلى المديرية في كفرسوسة، مصطحبين معهم الهوية الشخصية ودفتر اللقاح الخاص بالكلب، لتحديد نوع الكلب، مع استيفاء رسم سنوي ومقدرها 15 ألفا.



وقال خلوف: «أي شكوى على أي كلب غير مرخص يتم تسجيل الضبط اللازم ليصار إلى حجز الكلب، ويتوجب على المالك دفع الضبط بالإضافة لتكاليف ونفقات حجز الكلب في حديقة الحيوان».



وبموجب القرار الصادر عن المحافظة تزود عناصر جهاز مكافحة الأمراض المشتركة بدفاتر ضبوط تتم طباعتها واعتمادها لاحقا ليتم ضبط الكلاب التي لم يتم تسجيلها وتأدية الرسم المطلوب لتربيتها.



ويفوض مدير الشؤون الصحية بالتوقيع على بطاقة تسجيل الكلاب، وتحدد تكلفة كل بطاقة بلاستيكية للكلب المسجل بمبلغ قدره 5 آلاف ليرة سورية لا غير (تتضمن ثمن البطاقة والطباعة).