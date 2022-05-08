وجهت روسيا انتقادات إلى خطط الاتحاد الأوروبي لتنظيم المؤتمر السادس لـ «دعم مستقبل سورية والمنطقة» غدا وبعد غد في بروكسل، دون دعوتها أو دعوة حكومة دمشق إليه.



وقد أعلن الاتحاد الأوروبي رفضه دعوة روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا واصطفاف الغرب خلف كييف، وهو ما دفع الأمم المتحدة إلى الامتناع عن المشاركة في ترؤس الاجتماع.



وأشارت الخارجية الروسية في بيان، إلى أن الأهداف المعلنة من قبل منظمي المؤتمر الذي سيعقد في العاصمة البلجيكية في التاسع والعاشر من مايو الجاري لاتزال ثابتة، أي مواصلة دعم السوريين في بلدهم والمنطقة من خلال التفاف المجتمع الدولي حول عملية سياسية شاملة وذات مصداقية بموجب قرار مجلس الأمن الدولي 2254، وكذلك تسوية التحديات الإنسانية الأكثر شدة، ومنها تلبية احتياجات اللاجئين السوريين في الأردن ولبنان وتركيا ومصر والعراق.



وذكرت الوزارة أن الاتحاد الأوروبي تقليديا يحاول تحقيق هذه الأهداف دون التعاون مع حكومة سورية ودون دعوة ممثليها إلى المؤتمر، مضيفة: «لكن هذه المرة قررت بروكسل الذهاب أبعد من ذلك وعدم توجيه الدعوة لحضور الفعالية إلى المسؤولين الروس الذين سبق أن شاركوا في مؤتمرات المانحين بشأن سورية». واعتبر البيان ان مؤتمر بروكسل، تحول إلى «تجمع لـ «شلة» من الغربيين ليس له أي قيمة مضافة».