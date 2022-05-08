حقق منتخب الكويت لرياضة التزلج الاستعراضي للفتيات (الفيغر) 3 ميداليات ذهبية في منافسات اليوم الأول لبطولة الفيجر سكيتنغ العالمية (الإمارات سكيت) التي تقام في مدينة دبي بمشاركة دولية كبيرة وتستمر 3 أيام.



وجاء الفوز الكويتي اللافت في البطولة مساء الجمعة بعد إحراز اللاعبات جوري الملا ومضاوي الحمدان وجنى الشملان المراكز الأول ضمن منافساتهم في الفئات المقررة، علما أن المنتخب الكويتي يشارك في البطولة بـ 12 لاعبة.



وقال نائب رئيس نادي الالعاب الشتوية الكويتي خالد المطيري، ان هذا الفوز جاء ثمرة للاستعداد المميز الذي وفره النادي للاعبات الكويتيات لهذه البطولة سواء من معسكرات خارجية وداخلية وإقامة البطولات المحلية وورش العمل لهن بانتظام.



وأشاد المطيري بما قدمته لاعبات المنتخب في أول أيام البطولة وتحقيقهن لثلاث ميداليات ذهبية، ما يؤكد قدرة الفتاة الكويتية على تحقيق الإنجازات في المجال الرياضي، متمنيا لباقي اللاعبات التوفيق في باقي أيام البطولة التي تختتم السبت المقبل.