طارق عرابي



أصدرت وزارة التجارة والصناعة خلال آخر شهرين من 2021 نحو 31 ترخيصا تجاريا لعدد من المعارض التجارية الخارجية والداخلية الخاصة، إلى جانب المعارض التي تقام على أرض المعارض الدولية بمشرف.



يأتي ذلك بعد توقف امتدت فترته إلى 20 شهرا، ضمن الإجراءات الاحترازية في مواجهة انتشار فيروس كورونا، إذ سمحت وزارة التجارة والصناعة اعتبارا من شهر نوفمبر 2021 بإعادة إصدار التراخيص الخاصة بالمعارض الداخلية والخارجية، وتمت إقامة 15 معرضا في نوفمبر بينها معرض خارجي واحد و13 معرضا داخليا خاصا، بالإضافة إلى معرض واحد أقيم على أرض المعارض الدولية.



وفي ديسمبر من العام نفسه، أصدرت التجارة 16 ترخيصا للمعارض بينها 13 ترخيصا لمعارض داخلية خاصة، و3 معارض أقيمت على أرض المعارض الدولية بمشرف.