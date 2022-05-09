حنان عبدالمعبود - عبدالكريم العبدالله



قررت وزارة الصحة تمديد مدة تقديم طلبات صرف البدل النقدي الإجازات حتى 30 يونيو المقبل.



وقد جاء هذا القرار، الذي سبق أن انفردت «الأنباء» بنشر خبر عن توجه الوزارة لتمديد فترة استلام بدل الإجازات النقدي فترة أطول بدلا من التاريخ المعلن عنه والذي كان محددا بـ 15 الجاري، لتكون 30 من يونيو بسبب دخول فترة إجازة العيد ضمن المدة الممنوحة لهم إضافة إلى كثرة طلبات الموظفين الراغبين في صرف البدل النقدي الإجازات ورغبة من الوزارة في إعطاء المزيد من الوقت لجهات العمل لمراجعة البيانات والتأكد من صحتها، ولتفادي تكدس الموظفين بالإدارات التي يتم منها استخراج طلبات النموذج ومنها شعبة الإجازات وكذلك السيرة الذاتية من الشؤون الإدارية مما تسبب بالازدحام.



من جهة أخرى، فتحت وزارة الصحة باب تقديم طلبات الموظفين الراغبين في الالتحاق بفريق الخدمات الطبية لبعثة الحج الكويتية، وبالكادر الطبي بحملات الحج، حيث خصصت الوزارة صناديق لاستقبال طلبات الموظفين الراغبين في الالتحاق بمقر الفريق بالوزارة.



وحددت وزارة الصحة نهاية موعد التقديم بفريق الخدمات الطبية لبعثة الحج الكويتية، وبالكادر الطبي بحملات الحج بتاريخ 15 مايو المقبل.



إلى ذلك، أعلن مدير إدارة الصحة العامة د.محمد السعيدان عن تغيير مواعيد التطعيم بمركز الكويت للتطعيم لتصبح من الساعة 3 عصرا حتى 8 مساء اعتبارا من اليوم.