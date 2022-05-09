تأكيدا لحرصه على تقديم شيء من رؤيته التنموية ومساهمة منه في رفد حركة التأليف بما يخدم القارئ والباحث العربي وبرؤية أكاديمية مستنيرة ومنطقية، صدر للأستاذ في جامعة الكويت ـ كلية التربية قسم أصول التربية، د.علي أسعد وطفة كتاب «التربية والتنمية المستدامة: تحديات الوجود والمصير»، عن لجنة التأليف والتعريب والنشر في جامعة الكويت، وهي الجهة العلمية العليا المتخصصة في نشر الكتب العلمية المحكمة في الجامعة، ويقع الكتاب في 700 صفحة من القطع الكبير موزعة على 15 فصلا ومقدمة وخاتمة تغطي مختلف جوانب التربية والتنمية تواصلا وتقاطعا وتكاملا، يكرسها المؤلف للبحث في مختلف أشكال وصيغ التحديات التنموية المعاصرة في العالم عموما، وفي الوطن العربي تحديدا، حيث يقدم مساهمة علمية صادمة في مجال استكشاف التحديات التنموية المعاصرة والبحث في مناحيها وتحليل معطياتها في ضوء رؤية فلسفية ومنهجية متكاملة، ويومض هذا العمل المعرفي المميز بإضاءات معرفية متقدمة على مسارات هذا النمط المعرفي الجديد الذي يفرض نفسه كضرورة تاريخية في زمن أصبحت فيه التنمية المستدامة تنمية للوجود ومواجهة لتحديات المصير، لاسيما إذا أخذنا بعين الاعتبار أن الوعي الإنساني أصبح معنيا بالمواجهة الحضارية لقضايا المصير البيئي والاجتماعي على حد سواء. كما يبحث الكتاب في إشكالية العلاقة بين التربية والتنمية، وأوجه العلاقة بينهما، مع استشراف أبعاد هذه العلاقة وبناء تصورات مستقبلية استراتيجية طموحة يمكنها أن تؤسس علميا لعملية تنموية تربوية نهضوية في المجتمعات العربية المعاصرة.