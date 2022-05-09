تطرح للبيع الأربعاء المقبل في جنيف أكبر ماسة بيضاء عرفتها المزادات، إلى جانب ماسة تاريخية من اللون الأصفر الكناري يخصص جزء من ريعها للصليب الأحمر.



وأوضح رئيس قسم المجوهرات لدى دار «كريستيز» في جنيف ماكس فاوست لوكالة «فرانس برس»، ان «ذي روك»، أو الصخرة، التي يبلغ وزنها 228.31 قيراطا «هي أكبر ماسة بيضاء عرضت يوما في مزاد»، مشيرا إلى أنها «ماسة مصقولة على شكل إجاصة ومميزة فعلا».



وأشارت التوقعات إلى أن سعر هذا الحجر الكريم، الذي تعود ملكيته إلى شخص من أميركا الشمالية لم تكشف هويته، قد يصل إلى مستويات قياسية. وأكد فاوست أن الحجر «متماثل تماما»، مقدرا سعره «بين 20 و30 مليون دولار».