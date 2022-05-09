تعتبر القبعات الفاخرة والفريدة من نوعها، إحدى ميزات سباق «كنتاكي ديربي» للفروسية والذي يقام في شهر مايو سنويا.

وتبدو في الصور أجمل القبعات الفاخرة في الدورة الـ 141 في تشرشل داونز في لويزفيل للعام 2022.

ويعد «كنتاكي ديربي» من أكبر وأهم مهرجانات سباق الخيل في الولايات المتحدة الأميركية، وهو من الفئة الأولى لسباقات الخيل المهجنة الأصيلة من نوع «الثوروبيريد»، ويشارك في هذا السباق خيرة الخيول وأغلاها.

ويعقد هذا الحدث سنويا في ميدان السباق «تشرشل داونز» في مدينة لويسفيل في ولاية كنتاكي، ويستمر مهرجان سباقات «كنتاكي ديربي» لفترة أسبوعين.