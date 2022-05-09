بمنزل بحريني متواضع كانت لدى الشاب حسين شويطر فكرة صنع حلوى معينة من ابتكاره، حلوى أصبحت منتشرة على نطاق واسع في أنحاء الشرق الأوسط.



والآن، بعد أكثر من 170 عاما، تحولت تلك الفكرة إلى مصنع حلويات كبير، ينتج عشرات العاملين فيه واحدة من أشهر الحلويات المميزة في مملكة البحرين.



يدير المصنع أبناء وأحفاد حسين، وتصر العائلة على الحفاظ على التقاليد التي جعلت حلواهم شهيرة جدا.

وغالبا ما يتواجد مدير عام الشركة، مهنا شويطر، إلى جانب موظفيه وهم يضعون خليطا كثيفا من السكر والمكسرات والزعفران لإنتاج حلواهم.



وقال مهنا فؤاد بن حسين محمد شويطر، مدير عام شركة حسين شويطر للحلويات «الفكرة التي كانت لديهم، أيام جدي ووالدي وعمي رحمه الله، هي أننا نريد أن يأتي الناس إلى البحرين، يزورون البحرين ويأخذون معهم قطعة من البحرين، حلوى من البحرين تكون مميزة».