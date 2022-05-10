للعام الثاني على التوالي، نظم مسجد هيا الإبراهيم بمنطقة أبو الحصانية التابع لإدارة مساجد محافظة مبارك الكبير، المسابقة الرمضانية الثانية لحفظ القرآن الكريم وتجويده بموافقة قسم البرامج الثقافية بالإدارة وبإشراف إمام مسجد هيا الإبراهيم الشيخ مصطفى أبو الحسين، وبدعم كريم من أحد فاعلي الخير، حيث تختلف المسابقة من حيث التنوع والأعداد.



وقال المشرف العام على المسابقة مصطفى أبو الحسين انه تم فتح باب المشاركة لكبار السن فوق 45 عاما، ومشاركة النساء حيث وصلت أعداد المشاركين في المسابقة إلى 563 توزعوا على خمسة مستويات كالتالي: المستوى الأول «خمسة أجزاء» وشارك فيه 51 متسابقا من البنين والبنات فاز منهم 10 فائزين، المستوى الثاني «ثلاثة أجزاء» شارك فيه 155 متسابقا من البنين والبنات فاز منهم 10 فائزين، المستوى الثالث «جزء واحد» شارك فيه 177 متسابقا فاز منهم 20 من البنين والبنات، المستوى الرابع «حزب» شارك فيه 150 من البنين والبنات فاز منهم 20 متسابقا، والمستوى الخامس «سورة يوسف» شارك فيه 30 متسابقا من كبار السن من عمر 45 عاما فما فوق فاز منهم 10.



وأضاف أبو الحسين: تم منح كل مشارك هدية مقدمة من داعم المسابقة قيمتها عشرة دنانير، وشارك في لجان التحكيم محكمون ومحاكمات متقنون، وتم توزيعهم على سبع لجان 4 للرجال و3 للنساء، وتم إجراء المسابقة في خمسة أيام متتالية من شهر رمضان.



وتابع: تم إجراء حفل توزيع الجوائز ليلة الثلاثين من شهر رمضان بحضور مدير إدارة مساجد محافظة مبارك الكبير د.نايف العجمي، والشيخ عصام العبيد إمام مسجد هيا الإبراهيم، ود.جمال الزنكي من رواد المسجد، وبدأ الحفل بتقديم من الشيخ مصطفى أبو الحسين مستفتحا بآيات من القرآن الكريم للمتسابق أحمد ربيع عيد ثم كلمة من د.نايف العجمي متحدثا عن فضل حفظ القرآن وتعلمه وتعليمه ثم كلمة للشيخ عصام العبيد عن أهمية تربية النشء على كتاب الله تعالى حفظا وعملا وسلوكا ثم تم تكريم الفائزين والفائزات بالمسابقة وتكريم 20 متسابقا بجائزة تشجيعية تقديرا لهم على مشاركتهم في المسابقة.



وزاد: نحمد الله تعالى على إتمام نعمه علينا بتكريم من فازوا في المسابقة والشكر لكل من دعمها بالقول أو بالفعل، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته.