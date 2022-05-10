وقّعت شركة بوينغ لطائرات الشحن الجوي المحولة ومقرها البحرين وشركة تيكسل للطيران التابعة لشركة تشيشولم إنتربرايزيز، اتفاقية لطلب طائرتي شحن محولتين إضافيتين من طراز بوينغ 737-800.



وطلبت شركة تيكسل في السابق طائرتين من طراز 737-800 BCF، وأعيد تسليم الأولى في شهر يناير لتصبح أول شركة طيران في منطقة الشرق الأوسط تضم طائرة 737-800 محولة إلى أسطول طائراتها، ومن المقرر أن تتسلم شركة الطيران طائرتها الثانية من طراز 737-800 المحولة في وقت لاحق من الصيف الحالي.

وسيعزز الطلب الإضافي مجموع أسطول طائرات تيكسل للطيران المحولة من طراز 737-800 ليصل إلى 4 طائرات بمجرد إعادة تسليم طائرات الشحن المكتملة.



وقال جورج تشيشولم، الرئيس التنفيذي لشركة تشيشولم إنتربرايزيز وتيكسل للطيران: استجاب عملاؤنا بشكل إيجابي للغاية لعملية وأداء وقدرات أول طائرة محولة من طراز 737-800 قمنا بتشغيلها في شهر فبراير، وعززت هذه الاستجابة الأولية ثقتنا بالمنتج وقررنا إضافة طائرتين من طراز BCF إلى أسطولنا لمساعدتنا على تلبية الطلب المتزايد باستمرار، وسنتمكن عبر هذه الطائرات من توسيع وجهاتنا وزيادة عروض الحمولات لعملائنا.



من جانبه، قال جينس شتاينهاغن، مدير شركة بوينغ لطائرات الشحن الجوي المحولة: تعد تجربة تيكسل للطيران مع طائرة المحولة من طراز 737-800 شهادة على تنوع وكفاءة طائرة الشحن هذه.

ويسرنا أن نوفر للشركة طائرتين إضافيتين من الطراز ذاته لنعزز قدرات الشحن لديها كي تتمكن من اغتنام فرص النمو في المنطقة عبر طائرات الشحن القوية وذات قدرات الحمولة الأعلى.

وتستطيع الطائرة المحولة من طراز 737-800 تلبية حمولة أكبر تصل إلى 23.9 طنا، وأن تطير لمسافة أبعد تصل إلى 3750 كم مقارنة بطائرات الشحن الكلاسيكية من طراز 737، وتم تقديم طلبات عالمية على طراز 737-800 تجاوزت 200 طلب والتزام.