حرصاً منه على تقديم الأفضل وكل ما هو مميز لعملائه، يعود لكم مركز بهبهاني للإطارات بأقوى العروض «اشتر اطارين بيريللي واحصل على اطارين مجانا» والتي تسري على مجموعة واسعة مختارة من الإطارات ولغاية آخر شهر مايو الحالي، حيث تتم هذه العملية في مراكز بهبهاني للإطارات المجهزة بالكامل بأحدث الأجهزة والمعدات والتقنيات على أيدي فريق عمل من الفنيين المختصين ذوي خبرة عالية خاضعين لدورات تدريبية تجريها مصانع بيريللي العالمية لضمان كفاءة وجودة الخدمة.



وأضاف مركز بهبهاني للإطارات أن الفرصة متاحة لكل من يرغب بتجهيز سيارته لفصل الصيف لقيادة آمنة على الطرق الوعرة وخلال الأجواء الحارة، علما أن الإطارات القديمة تصبح أكثر خطرا لأنها تتعرض أكثر للحرارة العالية على الطرق ما يشكل خطرا على القيادة.



وتتوافر إطارات بيريللي الفاخرة بمواصفات وقياسات مختلفة تناسب جميع السيارات العائلية والرياضية والتي تتطلب مواصفات خاصة، بالإضافة إلى مجموعة من إطارات الدراجات النارية، كما يوفر مركز بهبهاني للإطارات مركز تبديل متخصص لإطارات الشاحنات.



وتتوافق إطارات بيريللي مع أجواء الخليج والكويت لأنها صنعت بدقة لأداء متفوق وثبات عال على جميع الطرق، كما أنها قادرة على تحمل الظروف المناخية الصعبة ودرجات الحرارة العالية والسرعات الكبيرة.



ويمكنكم زيارة مركز بهبهاني للإطارات في أربعة أفرع مختلفة من بينهم أكبر مركز في الشرق الأوسط وهو يقع في الشويخ على الدائري الرابع مباشرة بجانب علي عبدالوهاب ويضم ركنا مخصصا لتبديل إطارات الشاحنات، ومركزا في الري، وآخر في منطقة الأحمدي، إضافة للمركز الرابع في الشويخ الصناعية بجانب معرض أبيات على الطريق المتفرع من شارع كندادراي.



وحرصاً منا على راحة عملائنا، فإن كافة مراكزنا الأربعة تضم صالات انتظار مريحة للعملاء ومعززة بفريق عمل من الفنيين المتخصصين وأصحاب الخبرة في مجال تبديل وتركيب الإطارات ومزودة بأحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا أجهزة ومعدات تبديل وموازنة الإطارات.