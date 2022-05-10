شهدت أرض المعارض الدولية بمشرف أمس الاثنين انطلاق فعاليات معرض البناء «بيتك 2022» الذي تنظمه وتقيمه شركة معرض الكويت الدولي خلال الفترة من 9 الى 14 الجاري في صالتي (E وF) في مشرف، بمشاركة فاعلة من قبل حشد من العارضين بلغ 146 جناحا ممثلين لمصانع ومؤسسات وشركات محلية وكلاء ماركات عالمية ذات علاقة بقطاع مواد البناء ومستلزماتها.



وصرحت المدير التنفيذي لقطاع التسويق والمبيعات باسمة الدهيم بأن المعرض يقدم أفضل التقنيات والمنتجات في مجال البناء والإنشاءات ويجذب العديد من المستثمرين والمشترين المهتمين في المجال ذاته، فضلا عن توفير أحدث المعدات ذات العلاقة تزامنا مع نمو سوق البناء والتشييد في البلاد وظهور مناطق عقارية وسكنية جديدة.



وأوضحت أن المعرض يستقطب شركات البناء الوطنية المختلفة والمقاولات والمهندسين والمقاولين العاملين في هذا المجال إضافة إلى المواطن الكويتي الراغب في استكمال أو تجديد بناء بيته أو قسيمته، حيث تشارك فيه جهات محلية ما بين مشارك وراع تمثل شركات ومؤسسات ومصانع ذات العلاقة.



وأفادت الدهيم بأن تنظيم شركة معرض الكويت الدولي لمعرض البناء «بيتك» 2022 يأتي بعد نجاح عدة معارض دورية متخصصة في مجال البناء والتشييد، حيث ساهمنا في جمع العديد من الشركات المحلية والإقليمية والدولية ومن الجهات ذات العلاقة بالمستثمرين ورجال الأعمال ومطوري العقارات والمهندسين ساهموا جميعا في تلبية طلبات العملاء والمهمتين في مجال البناء والديكورات.



وذكرت أن المعرض يعد وجهة مثالية لتعزيز التواصل بين الأفراد والشركات وعقد الاتفاقيات والصفقات مع المصنعين والوكلاء بعديد من المجالات منها التصاميم الداخلية ومواد البناء بما فيها الأرضيات والأبواب والنوافذ وحلول الإضاءة الذكية والاستشارات الهندسية والمطابخ بأنواعها وبمشاريع الإسكانية.



وأكدت الدهيم أهمية إقامة المعارض التي تعنى بالبناء ومواده الأساسية في السوق المحلي، وذلك تزامنا مع الوقت التي تشهد الدولة فيه مرحلة البناء والتعمير والنهضة التنموية المطردة، لافتة إلى أن المعرض يخدم قطاع الإنشاءات في السوق ويعد قطاعا اقتصاديا مهماً في الدولة.



وأشارت الدهيم إلى تأكيد 12 شركة رعايتها للمعرض تتقدمها شركة (عربي) كراع رسمي و(برافو هومز للمقاولات) كراع بلاتيني و(بيت التمويل الكويتي) الراعي الحصري، فيما حظيت بالرعاية الذهبية كل من (كيتشن) و(كيتشن كونسبت) و(هايدروتيك الهندسية) و(مجموعة أسيكو) و(دريم دورز)، في حين نالت الرعاية الفضية كلا من (ال سول الدولية) و(الابتكار للأبواب) و(البتول الهندسية) وبلدية الكويت ووزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة.