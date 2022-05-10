مفرح الشمري



من البرامج المباشرة التي تحظى بمتابعة حثيثة من المستمعين برنامج «عالطريق» الذي يبث من الأحد الى الأربعاء عبر أثير إذاعة البرنامج الثاني (97.5) من الساعة 2 حتى 3 عصرا.



البرنامج منوع بالفقرات و«السوالف» التلقائية القريبة للقلب، «سوالف» فيها تذكير بأمور الحياة في كيفية تنظيمها لتعيش يومك بسعادة برفقة الأهل والأقارب والأصدقاء، بالإضافة إلى المعلومات العامة والأقوال المأثورة والحكم التي تتماشى مع الواقع الذي نعيشه.



برنامج «عالطريق» اتصالات مفتوحة تتم فيها استضافة ضيوف في جميع المجالات للحديث عن إنجازاتهم وعطاءاتهم وما الجديد الذي سيقدمونه لأفراد المجتمع بكل أطيافه.



البرنامج يتصدى لإعداده شيرين بهبهاني وشيماء رستم ويقدمه نخبة من المذيعين المميزين خالد السويدان وهلا الدوسري وافتخار الهاشمي وفريقه الفني يتكون من ابتسام أحمد عبير عادل وعبدالعزيز البكر بينما الإخراج يتصدى له مبارك عطا الله.



برنامج «عالطريق» يحظى بدعم وتشجيع من وكيل الإذاعة بالتكليف ومدير إدارة البرنامج الثاني والمحطات المحلية بقطاع الإذاعة د.يوسف السريع الحريص على تقديم أفكار مبتكرة لجذب المستمعين لبرامج إذاعة الكويت في جميع محطاتها.