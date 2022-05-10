مفرح الشمري



عاد الفنان والمنتج السعودي طلال السدر إلى الحياة بعد غيبوبة استمرت 15 دقيقة عقب حادث سير مروع فقد خلاله والده وجده، ولا يعرف طلال كيف حدث ذلك «بعد اصطدامه بالـ air bag والديريكسيون»، وفق ما قاله خلال مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على «السناب شات»، والذي كشف فيه عن الأضرار التي تعرضت لها سيارته بالإضافة إلى تفاصيل الحادث، حيث أكد أنه دخل بعد الحادث في غيبوبة لمدة خمس عشرة دقيقة.



وقال السدر في تعليقه على الفيديو: «رحمة الله أنقذتني من الموت، أبوي وجدي الله يرحمهما ويسكنهما فسيح جناته».



سلامات طلال السدر، وعظم الله اجرك في والدك وجدك، ونسأل المولى عز وجل لهما الرحمة وأن يسكنهما فسيح جنانه ويلهمكم الصبر والسلوان.