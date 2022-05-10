أكد رئيس مهرجان الكويت للسينما الجديدة رئيس قطاع السينما في نقابة الفنانين والإعلاميين بالكويت عبدالعزيز الصايغ أنه ومع اقتراب موعد إغلاق باب المشاركات في المهرجان بدورته الثانية والمصادف 15 الجاري، فإن عدد المشاركات بلغ حتى الآن 100 فيلم من 20 دولة عربية تغطي المسابقات الثلاث للمهرجان الذي سينطلق «أونلاين» في الفترة من 9 حتى 11 يونيو المقبل.



وقال الصايغ: أشعر بالفخر والاعتزاز لهذا الإقبال المتزايد والتي يأتي كنتيجة حتمية للمكانة التي تحتلها الكويت سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، بالإضافة الى الأصداء الإيجابية التي حققتها الدورة الأولى من المهرجان، مشيرا إلى أن اللجنة المنظمة للمهرجان كانت قد أعلنت عن اسم النجم القدير محمد المنصور كشخصية المهرجان المكرمة، وذلك تقديرا لمسيرته السينمائية والفنية المتميزة ومن بينها أفلام «بس يا بحر» مع الراحل خالد الصديق، و«القادسية» مع صلاح أبوسيف، وأيضا «ظلال الصمت» مع المخرج السعودي عبدالله المحيسن.



وقال الصايغ: إن لجنة الاختيار تكونت من كل من النجم الفنان خالد أمين رئيسا وعضوية كل من د.عماد العكاري وعبدالله الزيد ونيفين أبولافي وحاتم حسام الدين، بينما تشكلت لجنة التحكيم من د.علي حسن رئيسا وعضوية كل من د.ابتسام الحمادي والمخرج منير الزعبي والمخرج أحمد السويلم والناقد الفني الزميل مفرح الشمري.



هذا، وستشرع لجنة الاختيار بممارسة أعمالها اعتبارا من 16 الجاري فيما تبدأ لجنة التحكيم مع أول أيام المهرجان الذي يضم أيضا مجموعة من الأنشطة ومن بينها الندوة الفكرية التي ستتناول موضوعات «السينما والكوميديا» بمشاركة عدد من نجوم الكويت والعالم العربي بالإضافة إلى موضوع «السينما والمنصات».