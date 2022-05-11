قدم النائب أسامة الشاهين اقتراحا برغبة بشأن تقليص المستوى الـوظـيـفـي لـلأطـبـاء البشريين وأطباء الأسنان الحاصلين على تخصص نادر من مسجل أول إلى اختصاصي إلى سنتين بدلا من ثلاث سنوات، وجاء في مقدمته ما يلي:



لما كانت الكوادر الطبية هي حائط الصد المنيع للتصدي لفيروس كورونا المستجد، لما بذلوه من جهد جميعا وعلى رأسهم الأطباء والكوادر الطبية المساعدة الذين هم بمنزلة الجيش الأبيض في هذه المرحلة من الحرب، والدفاع عن أرواح الناس في بلدنا الحبيب الكويت وفي العالم أجمع، ولتسهيل آلية العمل على متابعة الأطباء لمهام عملهم والعمل على راحتهم والتركيز على الجانب العملي، كل في تخصصه، وللحد من التسرب الوظيفي للأطباء والكوادر الطبية من القطاع الحكومي الطبي، ولأحقية الأطباء بالاقتراحات المقدمة من استشاري الأمراض الجلدية في وزارة الصحة د.محمد العتيبي، فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي:



«تعديل القرار رقم (5) لسنة 2010 بشأن الأطباء البشريين والأسنان، لتقليص المستوى الوظيفي من مسجل أول إلى اختصاصي إلى سنتين بدلا من 3 سنوات، في حال كان الطبيب حاصلا على تخصص نادر في مجال تخصصه».