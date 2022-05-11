عبدالعزيز المطيري



قدم النائب د.حمد المطر اقتراحا لتشغيل المتقاعدين حسب شهاداتهم العلمية ووضع الضوابط المنظمة وشروط قبولهم. وقال النائب المطر في اقتراحه: يعاني غالبية المتقاعدين من ضعف رواتبهم، إذ يبلغ عدد المتقاعدين حسب إحصائية 2021 نحو 150 ألف متقاعد متوسط رواتبهم من 1400 إلى 1700 دينار، وهذا المبلغ لا يكفي في ظل ارتفاع الأسعار وعدم الزيادة في الرواتب، وأدى ببعض العوائل إلى اللجوء إلى الاقتراض من البنوك، وهذا له أثر نفسي سلبي كبير على الأسر الكويتية. وقال المطر في تصريح لـ «الأنباء» انه قدم هذا الاقتراح لإنصاف هذه الفئة من المجتمع خصوصا بعد الظروف الدولية التي طرأت مثل جائحة كورونا وغيرها والانعكاس السلبي على أوضاع الأسواق المحلية وموجة الغلاء التي تشهدها البلاد حاليا وندرة موارد الدخل، مشددا على ان جميع فئات المجتمع بحاجة للاهتمام، إلا ان المتقاعدين ظروفهم صعبة جدا ويحتاجون إلى التفاتة حقيقية من قبل أعضاء السلطتين لرفع المعاناة عنهم وعن أسرهم.