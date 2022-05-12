حنان عبدالمعبود



أعلن استشاري الجراحة العامة د.عبدالله الحداد عن نجاح عمليتين مزدوجتين لأورام سرطانية قام بهما فريقان طبيبان بمستشفى مبارك الكبير، مبينا أن العملية الأولى للفريق الأول تكونت من وحدة المناظير والقولون مع جراحة الثدي، وقام خلالها الفريق باستئصال ورم بالثدي وورم بالقولون في نفس العملية، أما العملية الثانية فقام بها الفريق الثاني وتمت خلالها إزالة ورم من المستقيم مع إزالة ورم من الرحم.

وأكد الحداد أن المريضين شفيا تماما وخرجا من المستشفى، مشيرا إلى أن التطور التقني في العمليات الجراحية مع وجود المناظير سهل العمليات الجراحية كثيرا.

وقال إن شهر مارس هو شهر التوعية بسرطان القولون والمستقيم، ولذا نطلق في شهر مارس حملتنا لتوعية الناس بأخطار مرض سرطان القولون، وننصح من خلالها أي شخص تجاوز عمره الـ 45 عاما بأن يجري فحصا استكشافيا لأمراض القولون والمستقيم.

وأضاف الحداد: «أن إجراء فحص المنظار يعتبر من أهم أنواع الفحوصات، ويتم التحضير للمنظار قبله بيوم واحد، وبعدها يتم إجراء المنظار بحدود العشرين دقيقة، والمريض يخرج من المستشفى، والمنظار آمن جدا، ومضاعفاته قليلة، ونتائجه وإيجابياته هائلة لأن بإمكاننا عن طريقه أن نمنع المرض، وكذلك بإمكاننا من خلاله أن نقضي على المرض، وكذلك بإمكاننا أن نكتشف الأمراض مبكرا بما يساعد على العلاج.



كما ذكر أن الأعراض التي يشكو منها المريض دائما هي انتفاخات البطن، وصعوبة في الإخراج، وكذلك يعاني من تغييرات في لون الخروج، وخروج الدم عن طريق البراز، ونزول بالوزن، ويعاني من فقد الشهية، والإمساك المزمن أو الإسهال، وكل هذه الأعراض تستدعي مراجعة الطبيب المعالج.