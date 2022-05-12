الصيرفي: أطباء «السكري» بالمركز يهتمون بالأمراض المصاحبة من ضغط وكوليسترول وسمنة ويساعدهم كذلك المثقفون الصحيون

حنان عبدالمعبود



كشفت مديرة إدارة تعزيز الصحة بوزارة الصحة د. عبير البحوه أن أكثر من 70% من الوفيات في الكويت بسبب الإصابة بالأمراض المزمنة، لافتة الى أنها تمثل أمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 41%، وتليها أمراض السرطان بنسبة 15%، وأمراض الجهاز التنفسي المزمنة بنسبة 3%، ومرض السكري أيضا 3%، مشيرة إلى أن هناك أيضا معدلات عالية جدا من السمنة ومرض السكري في البلاد.



وأوضحت البحوه في تصريح لها على هامش اليوم الصحي التوعوي الذي نظمته إدارة تعزيز الصحة بالتعاون مع مركز صباح السالم التخصصي والبرنامج الوطني لمكافحة التدخين، وإدارة الوقاية والتصدي للأمراض المزمنة غير المعدية، بحضور، رئيس مركز عبدالله السالم التخصصي د. منى الصيرفي، ورئيس قسم التدريب بإدارة تعزيز الصحة د. هدوة الشعيبي أنه بالإضافة إلى معدل الوفيات المرتفع، فإن الأمراض غير السارية مسؤولة إلى حد كبير عن عبء المرض والعجز، فضلا عن استغلال الجزء الأكبر من الرعاية، كما يتزايد عبء الأمراض غير السارية بشكل تدريجي في معظم البلدان.



وأشارت إلى وجود معدلات مرتفعة مصابة بالسمنة والسكري في البلاد، لافتة إلى أن تلك الأمراض مسؤولة عن 1.7 مليون حالة وفاة كل عام علي مستوى العالم، كما ذكرت أن عوامل الخطورة لتلك الأمراض المزمنة تشمل التدخين، وسوء التغذية وقلة النشاط والخمول البدني وتناول الكحول.



وأكدت أن هناك فوائد كبيرة للنشاط البدني المنتظم، حيث يرتبط النشاط البدني المنتظم بتقليل خطر الإصابة بمجموعة واسعة من الأمراض غير السارية بما في ذلك أمراض القلب والسكتة الدماغية والسكري وسرطان الثدي والقولون، مشيرة إلى أن الوزارة تهدف إلى الوصول إلى هدف الحد من انتشار الخمول البدني في الكويت بنسبة 10% بحلول عام 2026.



وأضافت البحوه أن معدل الانتشار العام للتدخين في الكويت بلغ 20.5%، لافتة إلى أن نسبة التدخين بين الرجال بلغت 39.2% مقابل 3.3% بين النساء ، وفيما يختص بالنشاط البدني بينت أنه عام 2014 تم عمل مسح سكاني للبالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و69 عاما. وكانت النتائج 62.6% من المشاركين لم يستوفوا توصيات منظمة الصحة العالمية بشأن النشاط البدني من أجل الصحة مع وجود فرق كبير بين الجنسين حيث الرجال 51.4% والنساء 72.8%.



وكانت أعلى نسبة ممن لم يستوفوا توصيات منظمة الصحة العالمية في الفئة العمرية 60-69 سنة بنسبة 78.8% بينما أقل نسبة ممن لا يستوفون توصيات منظمة الصحة العالمية في الفئة العمرية 18-29 سنة 55%.



من جانبها، قالت رئيسة مركز صباح السالم التخصصي د. منى سعدون الصيرفي «نحتفل مع العالم باليوم العالمي لمكافحة التدخين والسمنة وتشجيع النشاط البدني في شراكة مجتمعية مع إدارة تعزيز الصحة، لافتة إلى أن الهدف هو نقل رسائل توعوية للمرضى والمراجعين حول أهمية ممارسة البدني وكذلك الابتعاد عن التدخين، وشرح أضراره لنشر الوعي في هذا الجانب».



وأوضحت أنه يشتمل على فحوصات حيوية للمراجعين منها قياس كتلة الجسم لمعرفة ان كان الوزن مناسبا له أو أنه وصل إلى درجة معينة من السمنة التي لها مخاطر على الصحة، مشيرة الى ان عيادة السكري بالمركز تهتم أيضا بالأمراض المصاحبة للسكري من ضغط وكوليسترول وسمنة، ولهذا فان الأطباء يهتمون بعلاج السمنة وكذلك المثقفون الصحيون.