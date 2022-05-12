أعلنت «زين» المزود الرائد للخدمات الرقمية في الكويت عن رعايتها الذهبية لمعرض الفرص الوظيفية الذي استضافته جامعة الشرق الأوسط الأمريكية «AUM» بتنظيم مركز التطوير الوظيفي «توطين»، وهو المعرض الوظيفي الأول من نوعه من خلال تنظيمه على فترتين افتراضيا وشخصيا.



وذكرت الشركة في بيان صحافي أنها شاركت في فعاليات افتتاح المعرض في الحرم الجامعي بمنطقة العقيلة، وذلك بحضور رئيس مجلس أمناء جامعة الشرق الأوسط الأمريكية فهد العثمان حيث تفخر «زين» بدعم هذا المعرض الوظيفي بشكل سنوي لما يشهده من إقبال كبير من قبل ما يفوق 15 ألف مهتم من طلبة وطالبات وخريجي الجامعة.



وقامت «زين» من خلال جناحيها الافتراضي والشخصي في المعرض باستعراض سياسة التوظيف التي تتبناها والفرص الوظيفية المتاحة لديها، إلى جانب تعريف الزائرين من الطلبة والخريجين والباحثين عن فرص العمل على تجربتها الرائدة في قطاع الاتصالات كونها الشركة صاحبة الريادة في السوق الكويتي، كما قامت بتعريف الطلبة والطالبات ببيئة العمل لديها وشرح نوعية وشروط الوظائف المتاحة لديها، بالإضافة إلى إجابة كل استفسارات الزوار وتوضيح طبيعة العمل لدى مختلف الإدارات والقطاعات في الشركة.



ويعد هذا المعرض الوظيفي الأول من نوعه في الكويت من خلال تنظيم فعاليته على فترتين افتراضيا وشخصيا، حيث قدمت الفترة الافتراضية فرصة للطلبة والخريجين للتعرف على الشركات والمؤسسات المشاركة والتواصل معها، وإمكانية رفع سيرهم الذاتية عبر الموقع الإلكتروني المخصص وسهولة مشاركتها مع الشركات، بالإضافة إلى عقد المقابلات الوظيفية عبر الاتصال المرئي، كما شهدت الفترة الشخصية تنظيم المقابلات الشخصية وفرصة التواصل المباشر مع موظفي الموارد البشرية في الشركات والعديد من برامج التطوير الوظيفي.



ودائما ما تحرص «زين» على المشاركة الفعالة في المعارض الوظيفية وتقديم الدعم لها في مختلف الجامعات والكليات سواء العامة أو الخاصة منها على مدار العام في إطار استراتيجيتها للموارد البشرية، والتي تساهم من خلالها بتطوير العملية التعليمية في الجامعات والهيئات والمؤسسات التعليمية في الدولة بهدف توفير فرص العمل للشباب حديثي التخرج للعمل في القطاع الخاص.



وتؤكد «زين» التي تعتبر من كبرى المؤسسات الاقتصادية الرائدة في القطاع الخاص الكويتي على أهمية قطاع الموارد البشرية، فهي تعتبره من القطاعات الهامة التي تلعب دورا جوهريا في تنمية مسيرة الشركات والمؤسسات في الدولة، وتنظر إلى العنصر البشري كأحد أهم العناصر التي تؤثر في سوق العمل.

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