أعلنت «يوسك» العلامة التجارية الاسكندنافية المتخصصة في بيع الأثاث، وإحدى العلامات التجارية التي تمثلها شركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية في قطاع الأثاث في الكويت، عن رعايتها حلقتين من برنامج «أبشر» التلفزيوني والذي بث على تلفزيون الكويت خلال شهر رمضان، ويمكن مشاهدته حاليا على تطبيق تلفزيون الكويت ووزارة الإعلام Kuwait tv.



وتمثلت رعاية العلامة التجارية «يوسك» من خلال دعم مادي وتأثيث منزلين لعائلتين كويتيتين رعاهم البرنامج، الحالة الإنسانية الأولى كانت لأرملة مناضلة ليس لديها عائل بعد أن توفي زوجها، وهي المعيل الوحيد لسبعة أولاد أكبرهم يعاني من مرض نفسي مزمن، وأما الحالة الثانية فكانت لأب مجاهد يعمل بجد لتوفير الاحتياجات الأساسية لأولاده الأربعة، اثنان منهم من ذوي الاحتياجات الخاصة.



وقال نائب الرئيس التنفيذي الأول في شركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية خالد المطوع: إن رعايتنا لحالات إنسانية في برنامج «أبشر» من خلال «يوسك» هو تجسيد للقيم التي تأسست عليها شركة علي عبدالوهاب المطوع واستمرار لمبادراتنا المجتمعية والعمل الخيري والذي هو جزء لا يتجزأ من عمل الشركة لقرابة 100 عام.



وتأتي هذه الرعاية في إطار حرص شركة علي عبدالوهاب المطوع والعلامة التجارية «يوسك» على تجسيد أواصر المحبة والعطاء في المجتمع لاسيما خلال الشهر الفضيل، حيث إن «أبشر» برنامج توعوي خيري إنساني تقدمه الإعلامية بيبي الخضري ويهدف إلى تلبية الاحتياجات الأساسية للأسر المحتاجة أو المتعففة ومحاولة تحقيق أحلامهم وأمنياتهم بالصورة التي تسعدهم.