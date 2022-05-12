ندى أبو نصر



افتتحت مجموعة الشايع الفرع الثاني لمطعم «عمتي نورة»، الوجهة العصرية للمذاق الكويتي الأصيل، في منطقة صباح السالم، حيث يستقبل زواره من محبي المطبخ الكويتي.



ويعكس مطعم «عمتي نورة» مفهوم كرم الضيافة وأصالة أطباق البيت الكويتي، فكما تفخر العمة الحنونة بكرم ضيافتها ولذة أطباقها، فإن «عمتي نورة» ترحب بزائريها بأجواء عصرية رائعة مستوحاة من التراث الكويتي، ومطعم «عمتي نورة» يشبه بيتها، مليء بالحب والخير والضيافة والأكل اللذيذ، ومطبخها مثل مطبخ كل بيت كويتي متأصل بالضيافة والكرم، وسيستمتع الضيوف بوجبات كويتية لذيذة وقت الفطور أو الغذاء أو العشاء، حيث تتوافر قائمة غنية ومتنوعة من الوصفات العائلية والأطباق المنزلية التقليدية الغنية بمزيج فريد من النكهات والتوابل المميزة.



عندما تمر من جانب «عمتي نورة»، ستستقطبك رائحة التوابل العطرية الممزوجة بالأعشاب التي تفوح من المطبخ وتدعوك للدخول وتجربة وصفاتها الشهية، فعلى سبيل المثال ريوق «عمتي نورة» يجمع أفراد الأسرة كلها معا لمشاركة وجبة الفطور، أما مجبوس الدجاج، فطعمه الشهي ونكهته العريقة والفريدة خاصة مع أرز الزعفران المميز والبصل بالكراميل وصلصة الدقوس.



كما يقدم المطعم ما لذ وطاب من الحلويات مثل صب القفشة وأم علي، لتستمتع بنكهات لا مثيل لها.



يمكنكم زيارة مطعم «عمتي نورة» في أي وقت والاستمتاع بأشهى الأطباق المعدة منزليا والغنية بالنكهات الكويتية الأصيلة التي تعيد إلينا ذكريات الماضي والتراث الجميل.