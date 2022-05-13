مفرح الشمري



بحضور نجوم العمل وعدد من الفنانين، منهم الفنان القدير عبدالرحمن العقل والفنان القدير داود حسين، دشن الفيلم السينمائي الكوميدي «بوعقاب عايش» أول عروضه في صالات سينما سينسكيب امس الأول وتحديدا في قاعة 8 بمجمع الأفنيوز.



«بوعقاب عايش» يعتبر التجربة الإنتاجية الأولى للفنان محمد العجيمي الذي يجسد دور «بوعقاب» في الفيلم الذي كتبه محمد المحيطيب، وتصدت للمعالجة درامية هيا أحمد، ومن إخراج محمد الحملي، وشارك في بطولته إلى جانب العجيمي نخبة من الفنانين، بينهم: أحمد السلمان وفاطمة الطباخ وسلطان الفرج وأحمد العونان وشيماء سليمان ووليد عبدالله وضاري عبد الرضا وآخرون.



وقد سلط الفيلم الضوء على معاناة المتقاعدين والطلبة الذي لم يحققوا نسبا عالية في دراستهم حتى يكملوا دراستهم بالخارج على حساب الدولة بالإضافة الى مناقشته قضايا يعاني منها المجتمع الخليجي والعربي والدولي وعلى وجه التحديد، لاسيما قضايا غسيل الأموال، التي طرحها الفيلم في قالب ساخر دون إسفاف من خلال الأزمة التي مر بها «بوعقاب» بعد تقاعده وتحديدا بعد المبلغ الذي تم تحويله في حسابه من قبل إحدى الموظفات بطريق الخطأ لتتغير حياته وتبدأ بعدها المشاكل انطلاقا من المثل الشعبي الذي يقول «بغاها طرب صارت نشب».



الفيلم وجبة كوميدية خفيفة، وفيه جهد مبذول من فريق عمله، ويحمل بين طياته رسائل كثيرة للاهتمام بالمتقاعدين بعد تقاعدهم ليعيشوا حياة كريمة، دون اللجوء الى امور غير شرعية، ولمساعدتهم على العيش وسط هذا الغلاء الفاحش الذي نلاحظه في الأسواق، بالإضافة الى اعطاء الفرص للشباب والاهتمام بهم ومساعدتهم في تحقيق طموحاتهم الدراسية داخليا وخارجيا، وقد تميز في الفيلم الفنان محمد العجيمي والفنانة فاطمة الطباخ التي جسدت دور «أم عقاب» في كركتر جميل للمرأة البدوية التي تسعى للمحافظة على زوجها وأولادها خوفا على وقوعهما في مشاكل لا حل لها.