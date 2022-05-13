عبدالحميد الخطيب



كشف النجم القدير طارق العلي أن شركة «اي سي ميديا» وشركة «عدسة الخليج» المنتجتين لمسلسل «حريم طارق» اقترحتا تقديم جزء ثان من العمل، ويدور النقاش حاليا حول هذا الأمر، وأردف: دائما أقول إن نجاح العمل هو من يفرض وجود جزء ثان منه، لكن بشرط أن نقدم «شيئا أحلى» من الجزء الأول، مثل «الفلتة» والذي قدمت منه ثلاثة أجزاء، فهناك أعمال ناجحة وعند عرض جزء ثان منها «طاحت» لذتها.



وأضاف العلي: الناس في هذه الفترة بحاجة الى الضحك، ولأعمال كوميدية تخفف عنهم وطأة الحياة وضغوطها، لافتا إلى أن جروب «حريم طارق» جميعا كان يعمل في أجواء من الود والمحبة وهو ما انعكس على الشاشة من خلال عمل متميز أحبه الجمهور، مستدركا خلال تصريحات لبرنامج «ام بي سي ترندينغ»: شاركني في «حريم طارق» أسماء كبيرة وعناصر واعدة مميزة، والحلو بالعمل انه برز إمكانات شباب حلوين.