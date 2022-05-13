أحمد الفضلي



نفى الفنان القدير محمد جابر وجود أي خلاف يجمعه بالفنانة القديرة حياة الفهد ونتج عنه ابتعاده عن المشاركة في اعمالها الاخيرة، حيث غاب جابر عن عملين للقديرة حياة الفهد «مارغريتا» في رمضان ما قبل الماضي و«سنوات الجريش» في رمضان الماضي.



وبرر جابر غيابه عن أعمال الفهد الى عدم وجود الدور المناسب، حيث قال« كنت ومازلت متواصلا مع ام سوزان وفي كل مرة يجمعنا حديث عن اعمالها القادمة، وقالت لي في العامين الماضيين «مالك نصيب معانا هالسنة يا بو خالد» وغالبا تكون الاسباب عدم وجود الشخصية المناسبة.



وأضاف جابر انه يعشق العمل مع الكبار امثال حياة الفهد وسعاد عبدالله وسعد الفرج وغيرهم من النجوم نظرا لوجود عشرة تجمعهم اكتسبوها على امتداد عملهم في الوسط الفني طيلة السنوات الماضية لكن ظروف الاعمال ونصوصها قد تبعدنا عن بعضنا.



وفيما يتعلق بمشاركاته في رمضان الماضي، ذكر جابر من خلال حديثه لـ«الأنباء» انه سعيد جدا بردود الافعال الايجابية التي حصدتها اعماله الرمضانية هذا العام خصوصا مسلسل «نوح العين» الذي جمعه بأبناء المنصور كمنتجين وأبطال لهذا العمل، مشيرا الى ان المسلسل حصد نسبة مشاهدة عالية ونجح كبير وهذا أمر ليس بالغريب على مسلسل يشارك في بطولته ويشرف على انتاجه قامات فنية كبيرة مثل ابناء المنصور.



واشار الى نجاح آخر حصده هذا العام من خلال مشاركته في مسلسل «دحباش» وهو عمل تراثي جسد حقبة عاشها ابناء الكويت، موضحا ان العمل حصد نسبة مشاهدة كبيرة وأوصل للجيل الحالي رسالة مفادها ان اجدادهم وآباءهم عاشوا معاناة كبيرة لبناء الوطن.



واضاف جابر ان ثالث اعماله لرمضان هذا العام حمل اسم «شي لن انساه» ولم يعرض في رمضان بقرار من الجهة المنتجة وقد يرى النور في الايام القادمة.



وعن إمكانية العودة للمسرح، أفاد جابر بأنه مشتاق جدا للقاء جمهوره على خشبة المسرح لكن للعمر وللصحة حق على الانسان، فمن الصعب ان أشارك في عمل مسرحي في الكويت، فذلك يتطلب مني جهدا كبيرا خصوصا ان هذه المشاركة ستكون بعد غياب طويل، مشيرا الى انه قد يظهر في عمل مسرحي لكن خارج الكويت وفي عمل يمتد لعدة ايام فقط.