القاهرة- خديجة حمودة - مجدي عبدالرحمن



وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بمواصلة العمل بالمشروعات الجارية في العاصمة الإدارية الجديدة وفق التخطيط الزمني والإنشائي المقرر للانتهاء من الأعمال مع الاهتمام بتفاصيل التنسيق الحضاري بكافة الطرق والمحاور والأحياء لتتكامل مع جميع العناصر الإنشائية والهندسية للعاصمة الإدارية، ولتعكس العاصمة صورة الدولة المصرية الحديثة.



جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي امس مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ود. طارق الخضيري مدير مصنع «إبداع» للرخام.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف الإنشائي والهندسي لعدد من مشروعات الهيئة الهندسية الجاري العمل بها في مختلف القطاعات بالعاصمة الإدارية الجديدة.



من جهة اخرى، قالت م.إيمان سيد، رئيس قطاع التخطيط بوزارة الري المصرية، إن الوزارة نفذت عددا من المشروعات المهمة خلال العام المالي الحالي، والتي لها مردود كبير.

وأشارت م.إيمان سيد إلى أن تكلفة الخطة الاستثمارية للعام الماضي كانت بنحو 15 مليار جنيه، بالإضافة إلى تكلفة مشروع حياة كريمة، وأنه تم تأهيل أكثر من 5 آلاف كيلومتر في مشروع تأهيل وتبطين الترع.



وتابعت: «الوزارة تستهدف استكمال المشروعات خلال العام المالي الجديد، وأن مقترح تكلفة الخطة الاستثمارية للوزارة بالعام المالي الجديد 47 مليار جنيه، وذلك بخلاف مبلغ 7 مليارات جنيه تكلفة مشروعات حياه كريمة».



جاء ذلك خلال كلمتها باجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، امس، برئاسة النائب هشام الحصري، رئيس اللجنة، لمناقشة مشروعي قانوني بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2223 فيما يخص وزارة الري والموارد المائية.



واستكملت: «نستهدف في الخطة الجديدة عددا من المنح والاتفاقيات مع عدد من الجهات الخارجية، وذلك لاستكمال المشروعات التي تقوم بها الوزارة».



من جانبه، قال م.السيد شلبي، رئيس مصلحة الري، إن المشروع القومي لتأهيل الترع يستهدف تأهيل 20 ألف كيلومتر ترع، بتكلفة إجمالية 80 مليار جنيه، وأنه حتى الآن تم الانتهاء من نحو 5525 كيلومتر، بتكلفة 13 مليار جنيه، وجار تنفيذ نحو 4 آلاف كيلومتر حاليا، ليصل حجم التنفيذ المتوقع في العام المالي الحالي نحو 47% من حجم المشروع الكلي بتكلفة 30 مليار جنيه تقريبا.