وجه النائب عدنان عبدالصمد سؤالا إلى وزير الصحة د. خالد السعيد، بشأن إنهاء خدمات الممرضين التابعين للشركات الخاصة المتعاقدة مع الوزارة، ونص السؤال على ما يلي:

في ضوء ما ورد في الصحف المحلية من قيام وزارة الصحة بتسليم مئات الممرضين التابعين للشركات الخاصة المتعاقدة مع الوزارة والذين كانوا يعملون في المستشفيات والمراكز الصحية التابعة لها كتب إنهاء خدماتهم لديها ابتداء من تاريخ 26/1/2022 لانتهاء عقود الوزارة المبرمة مع تلك الشركات، ونظرا لأهمية القطاع الصحي وما يقتضيه من وجوب استمرار عمله بكامل طاقاته وكوادره الطبية والتمريضية وتلافي حدوث نقص في هذه الكوادر ما أمكن ذلك، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1-هل ترتب على انتهاء عقود الوزارة مع الشركات الخاصة وما نتج عنه من الاستغناء عن الممرضين حدوث نقص في الكوادر التمريضية لدى المستشفيات والمراكز الصحية التابعة للوزارة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فما الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتعويض وتأمين المرافق الصحية بالممرضين؟ وهل ضمن هذه الإجراءات تكرار التعاقد مع شركات خاصة لهذه الغاية؟

2- ما نسبة الممرضين التابعين لشركات خاصة من مجموع الممرضين العاملين في المستشفيات والمراكز الصحية التابعة للوزارة؟ وما الشركات التي تعاقدت معها الوزارة لتأمينها بممرضين خلال آخر عشر سنوات؟ وهل وقعت مخالفات من هذه الشركات مع الممرضين التابعين لها؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فما الإجراءات التي اتخذتها الوزارة بخصوص هذه المخالفات؟

3- لماذا لا تلجأ الوزارة إلى التعاقد المباشر مع الممرضين من جنسيات مختلفة بمن فيهم الممرضون الذين عملوا لديها عن طريق شركات خاصة ممن ثبتت كفاءتهم وتراكمت لديهم الخبرات، بدلا من التعاقد مع شركات خاصة، لاسيما أن هذه المهنة لا تخضع لاعتبارات الإحلال والتكويت؟ وهل توجد موانع تحول دون هذا التعاقد المباشر؟

4- كم يبلغ عدد الممرضين الكويتيين والوافدين التابعين للوزارة مباشرة؟

5- هل توجد خطة مستقبلية لدى الوزارة لإحلال الممرضين الكويتيين محل الوافدين؟

6- هل يوجد تنسيق بين الوزارة والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في شأن توفير العدد الكافي من المواطنين في تخصص التمريض؟ وهل توجد خطة موضوعة لذلك؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فما مداها الزمني؟ وفي الجانب المقابل هل توجد موانع تحول دون هذا التنسيق أو إحلال الممرض الوطني للعمل في هذا القطاع؟

7- هل توجد طلبات توظيف مقدمة من كويتيين لشغل وظيفة ممرض في الوزارة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فكم عددها؟ وكم عدد الذين عينوا من الكويتيين؟ وهل يوجد متقدمون لم يعينوا؟ وما سبب ذلك؟

8- هل توجد جنسيات أخرى يمنع تعيينها في وظيفة ممرض على الرغم من استيفاء الشروط؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فما أسباب منعهم من التعيين؟