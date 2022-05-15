جدول «الدوائر واللوائح والمقاعد»: التوزيع السياسي والطائفي والمناطقي

بيروت



٭ بيروت الأولى (الأشرفية ـ الرميل ـ الصيفي ـ المدوّر)



8 مقاعد (3 أرمن أرثوذكس، 1 أرمن كاثوليك، 1 ماروني، 1 أرثوذكس، 1 كاثوليك، 1 أقليات).



أربع لوائح أساسية:



1 ـ تحالف «الكتائب» ـ صحناوي.



2 ـ تحالف «التيار» ـ الطاشناق.



3 ـ القوات اللبنانية.



4 ـ المجتمع المدني (قوى التغيير).



التقديرات:



ـ «كتائب» ـ صحناوي (2).



ـ «التيار» الطاشناق (2).



ـ القوات اللبنانية (2).



ـ المجتمع المدني (2).



الأسماء المحسومة: غسان حاصباني ـ بولا يعقوبيان ـ جان طالوزيان ـ نديم الجميل متقدم ولكن في دائرة الخطر ـ نقولا صحناوي مرجح وغير محسوم.

٭ بيروت الثانية



11 مقعدا (6 سُنّة، 2 شيعة، 1 أرثوذكس، 1 دروز، 1 إنجيلي).



خمس لوائح أساسية:



1 ـ فؤاد السنيورة (بيروت تواجه).



2 ـ تحالف «أمل» ـ حزب الله (التيار).



3 ـ تحالف المستقبل سابقا ـ الجماعة الإسلامية (بدر ـ الحوت).



4 ـ فؤاد مخزومي (بيروت بدا قلب).



5 ـ جمعية المشاريع (الأحباش).



التقديرات: السنيورة (2) ـ «أمل» حزب الله (3)، المستقبل ـ الجماعة (2) ـ الأحباش (2) ـ مخزومي (2).



الأسماء المحسومة: محمد أمين شري ـ محمد الخواجة ـ فؤاد مخزومي ـ عدنان طرابلسي ـ خالد قباني.



الأسماء المرجحة: عماد الحوت ـ نبيل بدر ـ بشير عيتاني ـ فيصل الصايغ.

جبل لبنان



1 ـ الشوف ـ عاليه



13 مقعدا (الشوف (8): 3 موارنة، 2 دروز، 2 سُنّة، 1 كاثوليك ـ عاليه (5): 2 دروز، 2 موارنة، 1 أرثوذكس).



ثلاث لوائح أساسية:



1 ـ تحالف «الاشتراكي» ـ «القوات».



2 ـ تحالف «التيار» ـ إرسلان ـ وهاب.



3 ـ المجتمع المدني (توحدنا للتغيير).



التقديرات:



ـ تحالف «الاشتراكي ـ القوات» 7 ـ 8 مقاعد (5 ـ 6 اشتراكي ـ 2 قوات).



ـ تحالف «التيار» ـ إرسلان: 4 ـ 5.



ـ مجتمع مدني 1.



الأسماء المحسومة: تيمور جنبلاط ـ جورج عدوان ـ أكرم شهيب ـ طلال إرسلان ـ راجي السعد ـ سيزار أبوخليل.



الأسماء المرجحة: نزيه متى ـ غسان عطاالله ـ فريد البستاني/ ناجي البستاني ـ نجاة صليبا عون ـ بلال عبدالله.



المعركة:



ـ على المقعد الدرزي الثاني في الشوف بين وئام وهاب ومروان حمادة.



ـ على المقعد الماروني الثالث في الشوف بين اللوائح الثلاثة.



ـ على المقعد السني الثاني في الشوف بين اللوائح الثلاثة.



ـ إمكانية الخرق من قبل لائحة «توحدنا للتغيير» موجود في الشوف في أحد المقعدين الماروني أو - السُنّي.

2 ـ بعبدا (المتن الجنوبي)



6 مقاعد (3 موارنة، 2 شيعة، 1 درزي).



ثلاث لوائح أساسية:



1 ـ تحالف «التيار» ـ حزب الله «أمل».



2 ـ تحالف «القوات» ـ «الاشتراكي».



3 ـ تحالف المجتمع المدني (لائحتان).



التقديرات:



ـ تحالف التيار ـ حزب الله «أمل» 3.



ـ تحالف القوات الاشتراكي 2.



ـ المجتمع المدني (بعبدا للتغيير) 1.



ـ المعركة على المقعد السادس أو المقعد الماروني الثالث بين اللوائح الثلاثة: إمكانية الخرق للمجتمع المدني موجودة ـ فرص كميل دوري شمعون تتقدم.

3 ـ المتن الشمالي



8 مقاعد (4 موارنة، 2 أرثوذكس، 1 كاثوليك، 1 أرمن).



أربع لوائح أساسية:



1 ـ الكتائب.



2 ـ القوات اللبنانية.



3 ـ التيار الوطني الحر.



4 ـ تحالف الطاشناق المر.



التقديرات:



ـ مقعدان لكل لائحة.



ـ معركة على المقعد الكاثوليكي بين ملحم رياشي وإدي معلوف.



ـ معركة على المقعد الماروني الرابع.. وإمكانية الخرق في هذا المقعد موجودة عند المجتمع المدني (لائحة متنيون سياديون).

4 ـ كسروان ـ جبيل



8 مقاعد (كسروان 5 موارنة ـ جبيل 2 موارنة 1 شيعي).



خمس لوائح أساسية:



1 ـ القوات اللبنانية».



2 ـ تحالف التيار الوطني الحر.



3 ـ تحالف نعمة افرام الكتائب الكتلة الوطنية (صرخة وطن).



4 ـ تحالف فريد هيكل الخازن شامل روكز.



5 ـ تحالف فارس سعيد منصور غانم البون.



التقديرات: 3 «تيار» ـ حزب الله، 2 قوات»، 2 صرخة وطن (افرام).



الأسماء المحسومة: نعمة افرام (الأول في الأصوات التفضيلية) شوقي الدكاش ـ ندى البستاني ـ زياد حواط ـ رائد برو.



المقعد الماروني الثاني في جبيل لـ «التيار» وسط تنافس بين سيمون أبي رميا ووليد خوري.



المعركة على المقعد الماروني الخامس بين فريد هيكل الخازن ومنصور غانم البون وسليم الصايغ.

الشمال



1 ـ دائرة الشمال الأولى (عكار)



7 مقاعد (3 سُنّة، 2 أرثوذكس، 1 ماروني، 1 علوي).



ثلاث لوائح أساسية:



1 ـ المستقبل سابقا (البعريني ـ حبيش).



2 ـ تحالف «القوات» ـ طلال المرعبي ـ خالد ضاهر.



3 ـ تحالف «التيار» ـ محمد يحيى القومي.



التقديرات: المستقبل سابقا 3 ـ تحالف القوات 2 ـ تحالف التيار 2.



ملاحظ: إمكانية خرق في مقعد من قبل المجتمع المدني بعد انسحاب لائحة «عكار تنتفض» لصالح لائحة «عكار التغيير».

2 ـ دائرة الشمال الثانية (طرابلس ـ الضنية ـ المنية)



11 مقعدا (طرابلس 2 سُنّة، 1 علوي، 1 أرثوذكس، 1 ماروني ـ الضنية: 2 سُنّة ـ المنية 1 سُنّي).



أربع لوائح أساسية:



1 ـ اللائحة المدعومة من الرئيس نجيب ميقاتي.



2 ـ تحالف «القوات» ـ ريفي.



3 ـ تحالف كرامي ـ الصمد ـ الأحباش.



4 ـ تحالف المستقبل سابقا (علوش ـ فتفت).



التقديرات:



ـ 4 لائحة ميقاتي (سُنّي ـ ماروني ـ علوي ـ أرثوذكس).



ـ 2 ريفي ـ عثمان علم الدين.



ـ 3 كرامي ـ الصمد ـ طه ناجي.



ـ 2 المستقبل سابقا (مصطفى علوش ـ سامي فتفت).



ـ 1 مجتمع مدني.

3 ـ دائرة الشمال الثالثة (بشري ـ زغرتا ـ الكورة ـ البترون)



10 مقاعد (زغرتا 3 موارنة ـ الكورة 3 أرثوذكس ـ بشري 2 موارنة ـ البترون 2 موارنة).



خمس لوائح أساسية:



1 ـ القوات اللبنانية.



2 ـ التيار الوطني الحر.



3 ـ تحالف المردة ـ القومي.



4 ـ تحالف ميشال معوض ـ الكتائب.



5 ـ المجتمع المدني (شمالنا).



التقديرات: القوات 4، فرنجية 3، التيار 1، معوض 1، المجتمع المدني 1.



الأسماء المحسومة: ستريدا جعجع ـ طوني فرنجية ـ ميشال معوض ـ فادي كرم ـ جبران باسيل.



ـ المعركة على المقعد الأرثوذكسي الثالث في الكورة وإمكانية الخرق للمجتمع المدني موجودة.



ـ تنافس على المقعد الثاني في بشري بين مرشح القوات جوزف اسحق ووليم جبران طوق، مع تقدم للأول.



ـ مقعدا البترون لـ «القوات والتيار»، مع تحسن في أرقام «مجد حرب».

البقاع



1 ـ بعلبك ـ الهرمل (البقاع الشمالي)



10 مقاعد (6 شيعة، 2 سُنّة، 1 ماروني، 1 كاثوليك).



المعركة بين لائحتين: لائحة حزب الله (مكتملة) ولائحة القوات اللبنانية (غير مكتملة).



التقديرات: 9 حزب الله 1 «قوات».



ـ المعركة على المقعد الماروني، ورغم حيازة المرشح النائب أنطوان حبشي على أكثرية مارونية ساحقة، فإنه موجود في دائرة الخطر إذا لم ترفده أصوات سنية بعدما نجح حزب الله في تشتيت الكتلة الشيعية المتحالفة انتخابيا مع القوات، وسعيه الى رفع الحاصل لحسم المعركة بنتيجة 10 - 0.

2 ـ البقاع الغربي



6 مقاعد (2 سُنّة، 1 شيعي، 1 درزي، 1 ماروني، 1 أرثوذكسي).



أربع لوائح أساسية:



1 ـ تحالف مراد «أمل» ـ «التيار».



2 ـ تحالف الاشتراكي ـ المستقبل سابقا (القرعاوي) ـ الجماعة الإسلامية



3 ـ القوات اللبنانية (بقاعنا أولا).



4 ـ المجتمع المدني (سهلنا والجبل).



التقديرات: 3 تحالف 8 آذار (حسن مراد ـ قبلان قبلان ـ إيلي الفرزلي)، 2 اشتراكي ـ مستقبل (وائل أبوفاعور ـ محمد القرعاوي).



ـ المعركة على المقعد الماروني بين اللوائح الأربعة.

3 ـ زحلة (البقاع الأوسط)



7 مقاعد (2 كاثوليك، 2 ماروني، 1 أرثوذكس، 1 سُنّي، 1 شيعي، 1 أرمن).



خمس لوائح أساسية:



1 ـ تحالف «القوات» ـ السنيورة.



2 ـ تحالف «التيار» ـ حزب الله.



3 ـ لائحة ميشال ضاهر.



4 ـ لائحة ميريام سكاف.



5 ـ المجتمع المدني (زحلة تنتفض).



التقديرات: تحالف «القوات» ـ السنيورة (3)، تحالف «التيار» ـ «الحزب» (2)، ميشال ضاهر (1)، مجتمع مدني (1).



ـ المعركة على المقعد الأرمني بين مرشح الطاشناق والمرشح ناريك إبراهيميان (لائحة سكاف) مع إمكانية تسجيل خرق للمجتمع المدني.



ـ معركة على المقعد السُنّي مع تقدم لبلال الحشيمي.

الجنوب



صيدا ـ جزين



5 مقاعد (2 موارنة، 2 سُنّة، 2 كاثوليك).



ثلاث لوائح أساسية:



1 ـ اللائحة المدعومة من «أمل» (عازار ـ الزغتري) ـ التيار الوطني الحر.



2 ـ تحالف «القوات» ـ السنيورة.



3 ـ تحالف سعد البزري.



التقديرات: تيار (1 ـ 2)، «قوات» السنيورة (1 ـ 2)، «أمل» (1) سعد ـ البزري (1).



الأسماء المرجحة: أمل أبوزيد ـ إبراهيم عازار ـ أسامة سعد ـ غادة أيوب.

صور ـ الزهراني



7 مقاعد (6 شيعة، 1 كاثوليك).



لائحتان:



1 ـ لائحة تحالف «أمل» ـ حزب الله.



2 ـ لائحة المعارضة (التغيير).



مع ترجيح فوز كامل للائحة «الثنائي»، والأول بالأصوات التفضيلية في هذه الدائرة هو الرئيس نبيه بري.

حاصبيا ـ مرجعيون ـ بنت جبيل



11 مقعدا (8 شيعة، 1 سُنّي، 1 أرثوذكسي، 1 درزي).



لائحتان:



1 ـ لائحة تحالف حزب الله.



2 ـ لائحة المعارضة (المجتمع المدني).



التقديرات: إمكانية خرق للمعارضة في المقعد الأرثوذكسي، ولكن تبقى إمكانية ضعيفة في ظل مقاطعة المستقبل والقوات في هذه الدائرة.



الأول في الأصوات التفضيلية في هذه الدائرة النائب محمد رعد.

في القراءة السياسية الاستباقية لـ «النتائج»



1 ـ الصورة التقريبية لـ «برلمان 2022»



برلمان الـ 128 مقعدا يتوزعون «طائفيا» على الشكل التالي: 35 مارونيا، 27 سُنّيا، 27 شيعيا، 13 أرثوذكسيا، 8 دروز، 8 كاثوليك، 6 أرمن، 2 أقليات (مسيحي)، 2 علوي.



أما التوزيع السياسي (الأولي والتقريبي) لبرلمان 2022، فإنه يبدو على الشكل التالي:



٭ القوات اللبنانية (14 ـ 18)



٭ التيار الوطني الحر (13 ـ 16)



٭ حزب الله (16)



٭ حركة أمل (16)



٭ الاشتراكي (7 ـ 8)



٭ المستقبل سابقا (7 ـ 8)



٭ السنيورة (4 ـ 5)



٭ ميقاتي (4 ـ 5)



٭ الكتائب (3 ـ 4)



٭ المردة (3 ـ 4)



٭ الطاشناق (3)



٭ الأحباش (2 ـ 3)



٭ القومي (2)



٭ الجماعة الإسلامية (1)



المستقلون (15)



٭ معارضة: نعمة افرام ـ ميشال معوض ـ فؤاد مخزومي ـ ميشال ضاهر ـ طلال المرعبي ـ أشرف ريفي ـ عثمان علم الدين.



٭ وسط: أسامة سعد ـ ميشال المر.



٭ موالاة: فيصل كرامي ـ جهاد الصمد ـ حسن مراد ـ إيلي الفرزلي ـ طلال إرسلان ـ جميل السيد.



لوائح مجتمع مدني ـ قوى التغيير (7 ـ 8).



2 ـ في الملاحظات



1 ـ هذا الجدول يظهر أن حزب الله مع حلفائه المباشرين وغير المباشرين يتخطى عتبة النصف زائد واحد (65 ـ 68).



في التصنيف أو التقييم السياسي للنتيجة الإجمالية، يمكن وضعها في خانة التكافؤ والتعادل 64 ـ 64، إذا جرى التصنيف على أساس مَن مع حزب الله ومن ضده (8 و14 آذار سابقا)، مع فارق أن الـ 64 هو رقم الحد الأدنى لـ 8 آذار ورقم الحد الأقصى لـ 14 آذار.



التغيير في الأشخاص والوجوه (ما عدا الطائفة الشيعية) يطغى على التغيير في الخارطة السياسية وميزان القوى.



2 ـ السمة الرئيسية في برلمان 2022 هو «التشتت والتبعثر السُنّي» بين كتل صغيرة بعد انكفاء كتلة المستقبل وما كانت تمثله من قوة أكثرية ونواة صلبة وكتلة متماسكة.



3 ـ أرقام القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر غير مستقرة وغير نهائية. وحالة عدم اليقين والغموض في اتجاهات الرأي العام، وفي ضوء المتغيرات التي حدثت منذ 3 سنوات، وهامش المفاجأة، كل ذلك يتركز على الساحة المسيحية ويترجم فيها.



4 ـ الأنظار والاهتمامات في هذه الانتخابات في اتجاه رصد وترقب:



٭ نسبة المشاركة السُنّية، ولاسيما في بيروت الثانية.



٭ نسبة المشاركة الشيعية، لاسيما في الجنوب والبقاع في انتخابات أقرب إلى «استفتاء شعبي» لحزب الله.



٭ المرتبة الأولى على الساحة المسيحية ولمن تكون الكتلة الأكبر عددا للتيار الوطني الحر أم للقوات اللبنانية (من دون احتساب الحلفاء).



٭ دائرة الشوف ومعركة المقعد الدرزي الثاني.



٭ دائرة بعبدا ومعركة المقعد الماروني الثالث.



٭ دائرة المتن ومعركة المقعد الكاثوليكي.



٭ دائرة بعلبك ـ الهرمل ومعركة المقعد الماروني.



٭ دائرة صيدا جزين ومعركة المقعد الكاثوليكي.



٭ دائرة زحلة ومعركة المقعد السني.



٭ دائرة الأشرفية ومعركة المقعد الماروني.



٭ دائرة كسروان ومعركة المقعد الماروني الخامس.



٭ دائرة الشمال الثالثة ومعركة الأقطاب الموارنة.

5 ـ هذه القراءة التحليلية والسياسية بالأرقام والأسماء مبنية على:



٭ نتائج انتخابات 2018 التي لابد من اعتمادها أساسا، ولكن لا يمكن البناء عليها كليا، خصوصا في الساحتين السُنيّة والمسيحية.



٭ تقديرات مراكز الاستطلاع والاستفتاء والخبراء.



٭ تقديرات الماكينات الانتخابية للأحزاب الأساسية الكبرى، وتقديرات أولية للأجهزة والدوائر الرسمية.