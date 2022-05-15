بيروت - عامر زين الدين



شدد رئيس اللقاء الديموقراطي النائب تيمور جنبلاط خلال جولة على مشايخ الخلوات الدينية الرئيسية في الشوف عشية الصمت الانتخابي، على «التمسك بالأرض في الجبل وحماية الوجود، وفي التصدي مع المشايخ لكل الفتن، والوقوف معا في كل المحطات المصيرية والمفصلية التي مرت على المختارة وعلى الجبل والوطن»، مؤكدا «بذل كل ما يمكن للحفاظ على هذه المنطقة مهما اشتدت علينا الضغوطات».



وشدد جنبلاط على «العيش المشترك والواحد والمصالحة الوطنية التي جرت لحماية الجبل من المخططات والأطماع المختلفة، والصمود معا في مواجهة التحديات الكبيرة التي تواجه منطقتنا اليوم، واستكمالها بعد الاستحقاق الانتخابي، لأجل الجبل وكرامته وعزته، والمحافظة على الحقوق وتحقيق طموحات الشباب، والأهم اليوم رغم كل التحديات التي مرت علينا مواجهة ما يريدونه من خلال الاستحقاق الانتخابي تطويع الجبل وأهله». وقال: «معركتنا ليست لأجل مقعد نيابي بالناقص أو الزائد، بل هي لحماية كل المكتسبات والمنجزات التي تحققت في هذه المنطقة وأولها العيش المشترك، وعدم التهاون مع كل التحديات التي تواجهه من القريبين والأبعدين، لاستمرارنا معا والعيش بكرامة وحرية، والحفاظ على ما تبقى من عروبة لبنان».