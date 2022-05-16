أكد المتحدث الرسمي باسم البلدية محمد المطيري حول ما تم تداوله حول إزالة فرق البلدية لأحد الاعلانات على بعض اللوحات الإعلانية الخارجية، أن الشركة المعلنة قامت بإزالته لعدم استيفاء الموافقات اللازمة وفق الإجراءات المتبعة عند وضع الإعلانات وفق ما تنص عليه لائحة إعلانات الطرق في البلدية. وأوضح المطيري أنه تم توجيه إنذار للشركة المعلنة لعدم حصولها على الموافقات الرسمية، والتي قامت بعد ذلك بإزالة الاعلان من جانبها وعبر فرقها التابعة لها.



وقال المطيري إن وزيرة الدولة لشئون البلدية د.رنا الفارس خارج البلاد في إجازة خاصة، وينوب عنها وزير الأشغال العامة وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة م.علي الموسى كوزير دولة لشؤون البلدية بالانابة ولم يتدخل أي منهما بما حدث من تغيير أو إزالة للإعلان.