بداح العنزي



يبحث المجلس البلدي في جلسته الختامية صباح اليوم برئاسة أسامة العتيبي طلب تخصيص موقع النفايات المغلق في العدان قطعة (5) للهيئة العامة للبيئة بمساحة 755104.881م2.



وأوضح كتاب مدير عام البلدية م. أحمد المنفوحي التالي:



بتاريخ 17/6/2002م صدر قرار المجلس البلدي رقم (م/443/13/2002) الذي يقضي في البند الأول منه بتخصيص الموقع المستصلح غرب القرين (ثلث مساحة الموقع تقريبا) للهيئة العامة للبيئة لتطويره وتخصيص باقي الموقع (بمنطقة القرين) لتطويره واستصلاحه ليصبح حديقة على أن يكون الإشراف والمتابعة من قبل الهيئة العامة للبيئة.



في 25/10/2017م صدر قرار اللجنة المؤقتة رقم (ل ق م أ ب/2/1/2017)ـ أولا: الموافقة على إلغاء البند الأول من قرار المجلس البلدي الصادر بتاريخ 17/6/2002م والمتضمن ما يلي: تخصيص الموقع المستصلح بمنطقة غرب القرين (ثلث مساحة الموقع تقريبا للهيئة العامة للبيئة لخدمة المواطنين وتخصيص باقي الموقع بمنطقة القرين لتطويره بمشاركة من القطاع الخاص ليصبح حديقة على أن يكون الاشراف والمتابعة من قبل الهيئة العامة للبيئة). ثانيا: الموافقة على تخصيص موقع ردم النفايات المغلق بالقرين لصالح بلدية الكويت (الجزء من الموقع والمخصص سابقا للهيئة والذي تم استلامه من قبل البلدية بموجب محضر الاجتماع المنعقد بتاريخ 9/5/2016.



تقدمت الهيئة العامة للبيئة بطلب إعادة تخصيص موقع ردم النفايات المغلق (العدان قطعة 5) لها لتتمكن من تمويل تكلفة التأهيل عن طريق صندوق حماية ذلك تحقيقا للمصلحة العامة حيث انه تم عمل دراسة استشارية سابقا لتأهيل المردم، وتم طلب إدراج مشروع التأهيل ضمن ميزانية البلدية إلا أن وزارة المالية رفضت الاعتماد المالي له عن السنوات المالية (2020/2021)، (2021/2022) ولم يتم إدراجه بمشروع ميزانية (2022/2023) تنفيذا لتوجيهات وزارة المالية.



لذلك فإن الرأي التنظيمي يتضمن التالي الموافقة على طلب الهيئة العامة للبيئة بتعديل البند ثانيا من قرار اللجنة المؤقتة المتخذ بتاريخ 25/10/2017م وإعادة تخصيص موقع النفايات المغلق (العدان قطعة 5) للهيئة العامة للبيئة لإعادة تأهيله وتحسين الوضع البيئي للموقع بمساحة (755104.881)م2 تقريبا.



من جانب آخر يبحث المجلس أيضا بموافقة البلدي على طلب وزارة المالية إضافة بعض الانشطة الى مشاريع مواقف السيارات متعددة الادوار التابعة لوزارة المالية والمبرم بها عقود مع أملاك الدولة، والأنشطة الموافق عليها والمتضمنة:



٭ نشاط «خدمة إيقاف السيارات»، شريطة ألا يتعدى النشاط نسبة 10% من إجمالي عدد مواقف السيارات بالمبنى.



٭ نشاط «غسيل سيارات» لخدمة مرتادي مواقف السيارات شريطة:



ـ ألا يؤثر ذلك على حركة الطرق الداخلية بالمبنى.



ـ تقديم الطلب من وزارة المالية مرفق به المخططات المعمارية موضحا عليها النشاط المطلوب وذلك لأخذ التراخيص اللازمة قبل التنفيذ.



٭ نشاط «مخزن» شريطة:



ـ ألا يؤثر ذلك على عدد مواقف السيارات بالمبنى.



ـ لا يزيد إجمالي عدد المخازن المطلوب إضافتها بأي حال من الأحوال عن عدد (2) مخزن ولا يسمح باستغلاله تجاريا.



ـ ألا تزيد مساحة المخزن الواحد عن (10م2) (عشرة أمتار مربعة).



ـ تقديم الطلب من وزارة المالية مرفق به المخططات المعمارية موضح عليها النشاط المطلوب وذلك لأخذ التراخيص اللازمة قبل التنفيذ.



٭ السماح بإضافة عدد 6 مواقف للسيارات لخدمة «سيارات الطاقة الكهربائية النظيفة» داخل مواقف السيارات.



٭ السماح بإضافة خدمة Pass لمواقف السيارات.



ثانيا: اشتراطات عامة للأنشطة المطلوب اضافتها:



1 ـ إبرام ملاحق عقود مع إدارة أملاك الدولة بوزارة المالية بالأنشطة المطلوب إضافتها.



2 ـ عدم تكرار الانشطة المطلوب اضافتها مع الانشطة المسموح بها سابقا بموجب قرار اللجنة المؤقتة بتاريخ 11/4/2018م في المواقع التابعة لشركة إدارة المرافق العمومية.



3 ـ للبلدية الحق في إيقاف وإلغاء تلك الانشطة متى ما تبين للبلدية عدم المحافظة على نظافة المرافق الخدمية وصيانتها في مباني مواقف السيارات متعددة الادوار.