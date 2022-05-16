عاطف رمضان



قام مفتشو فريق طوارئ العاصمة في وزارة التجارة والصناعة بإغلاق 6 محلات تجارية في سوق المباركية، وذلك في إطار حملات الوزارة المكثفة على المحلات بالسوق.



وفي هذا السياق، قال رئيس فريق طوارئ العاصمة حامد الظفيري في تصريح لـ «الأنباء» إنه بناء على توصيات مسؤولي الوزارة فإن الحملات تهدف الى حماية المستهلكين من الغش التجاري. وأضاف الظفيري أن الـ 6 محلات التي تم إغلاقها 4 منها تقوم بتعبئة وتصنيع عطور من دون رخصة تصنيع، ومحلان خالفا ترخيص النشاط التجاري ومزاولة نشاط آخر. ولفت الى أن سوق المباركية من أهم الأماكن التراثية في الكويت ويستقطب الزوار والسياح، مشيرا الى حرص الوزارة على تنفيذ القرارات والقوانين، مؤكدا أن مفتشي الوزارة متواجدين يوميا في السوق لمراقبة الأسواق ومنع عمليات الغش التجاري بمختلف أنواعه. وفي سياق متصل، قام المفتشون بإغلاق 9 محلات في أحد المجمعات التجارية بمنطقة السالمية لقيامها بعرض وبيع سلع تحمل علامات تجارية مقلدة لأشهر الشركات العالمية.