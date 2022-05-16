ماضون قدماً نحو بذل المزيد من الجهود للحفاظ على مكتسبات الشركة

المخيزيم: أداء رائد لجميع قطاعات الشركة وتحقيق عوائد متميزة لعام 2021



عقدت الجمعية العمومية العادية وغير العادية لشركة الاستثمارات الوطنية اجتماعها يوم الخميس الماضي في مقر الشركة بمجمع الخليجية، بنسبة حضور بلغت 77.227%، وتم اعتماد انعقاد الجمعية إلكترونيا.



وقد ترأس الجمعية العمومية العادية وغير العادية حمد العميري رئيس مجلس الإدارة، حيث قدم تقرير مجلس الإدارة والمتضمن أهم إنجازات الشركة خلال العام الماضي وعرض نشاط الشركة ومركزها المالي وتقرير مراقب الحسابات المستقل وبيان الدخل، بالإضافة إلى البيانات المالية المجمعة والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، وإضافة إلى تقرير الحوكمة ولجنة التدقيق ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة.



وأوضح العميري أنه تمت الموافقة على بنود أعمال الجمعية العامة غير العادية، بحيث تم تعديل المادة رقم 14 والمادة رقم 48 من النظام الأساسي.



وقد اعتمد مجلس إدارة الشركة توزيع أرباح نقدية بنسبة 45% من رأس المال بواقع 45 فلسا للسهم الواحد (بعد طرح أسهم الخزينة) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، وذلك للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة وفقا لمواعيد وقواعد الاستحقاقات المعمول بها.



‎وقال: يعتبر عام 2021 عاما استثنائيا حافلا بالمعطيات والأحداث التي ألقت بثقلها على الاقتصاد العالمي، والإقليمي وكذلك المحلي، وأن تداعيات جائحة «كورونا» التي واجهتها أسواق العالم في بداية العام 2021 أثبتت أن الكيانات القوية هي الأكثر قدرة على الصمود، وهذا ما أظهرته شركة الاستثمارات الوطنية خلال العام الماضي بوضعها المالي والذي يتسم بالمرونة والقوة، مؤكدا قدرة فريق العمل التي تؤهله لتحقيق طموح العملاء والمساهمين.



موجودات وعوائد



وكشف العميري عن نتائج الشركة المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021، حيث إن الاستثمارات الوطنية قد حققت نتائج متميزة استثنائية وأرباحا بقيمة 24.4 مليون دينار بواقع 31 فلسا للسهم الواحد، للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، مقارنة بخسارة للفترة نفسها من نهاية عام 2020، بلغت 2.7 مليون دينار، وخسارة تقدر بنحو 3 فلوس للسهم الواحد.



كما أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية تعتبر الأكبر خلال السنوات الـ 10 الماضية بما يعادل 45 فلسا لكل سهم، مما يعكس المركز المالي المتين والوفرة النقدية للشركة ما ساعدها في مواجهة تقلبات الأسواق واقتناص الفرص الاستثمارية.



وثمن العميري ما يقدمه فريق عمل الشركة من جهد ملحوظ ودعمه المستمر لمسيرة «الاستثمارات الوطنية»، الأمر الذي ساعد في تحقيق ما تشهده اليوم من نجاحات وإنجازات خلال الفترة السابقة، وقدرة الشركة على الوفاء بالتزامها بتحقيق استراتيجيتها وتعزيز ثقة عملائها ومساهميها، مؤكدا في ذات الوقت على المضي قدما نحو بذل المزيد من الجهود للحفاظ على مكتسبات الشركة، آملا في تحقيق المزيد من التقدم والتفوق في مقبل الأيام.



ترقية البورصة



وأفاد العميري بأن عام 2021 يعتبر عاما إيجابيا استثنائيا بمختلف المقاييس والمعايير، ليس فقط لبورصة الكويت، بل لكل الأسواق الإقليمية والعالمية، وذلك عقب نزيف الخسائر الحادة التي منيت بها أغلب الأسواق المالية خلال العام الماضي 2020 بسبب الجائحة، حيث سجلت بورصة الكويت أداء إيجابيا على مستوى كل المؤشرات، بما حمل هذا العام في طياته الكثير والعديد من المقومات والمحفزات الإيجابية على كافة الأصعدة، سواء الاقتصادي منها أو السياسي وكذلك الصحي.



كما أضاف العميري عقب ترقية بورصة الكويت ضمن مؤشر MSCI للأسواق الناشئة، شهد السوق ارتفاع في معدلات قيم وأحجام التداول خلال الفترة بالمقارنة مع معدلاتها للفترة المقابلة من العام الماضي، بالإضافة إلى تزامن التداولات فترة الربع الأول لعام 2021 مع إفصاحات الشركات المدرجة عن بياناتها المالية للعام الماضي 2020، وما صاحب هذه الإفصاحات من توصيات مجالس الإدارة بتوزيعات أسهم المنحة أو النقدي على المساهمين، الأمر الذي عزز من زيادة الزخم الشرائي على الشركات التشغيلية بوجه عام، وقطاع البنوك بوجه خاص، كون توزيعاتها استحوذت على نحو 43.6% من إجمالي توزيعات البورصة البالغة نحو 1.201 مليون دينار.



أداء متميز وإنجازات بارزة



وعلى الصعيد نفسه أفصح الرئيس التنفيذي في شركة الاستثمارات الوطنية فهد المخيزيم أن ما تحقق من نتائج جيدة واستقرار مالي شهدته الشركة ما هو إلا نتيجة الاستراتيجية المدروسة والرؤية الثاقبة من حيث الاستثمار بشكل رئيسي بخصخصة شركة بورصة الكويت من خلال قيادة تحالف مميز من مؤسسات مالية محلية ومشغل عالمي للاستحواذ على 44% من رأس المال في عام 2019. الذي كان له التأثير المالي الكبير في نجاح الشركة بجني الأرباح والعوائد المضاعفة والمستدامة أيضا.



وسلط الضوء على ارتفاع في إجمالي حقوق المساهمين للشركة الأم بنسبة 23.9% ليصل إلى 216.8 مليون دينار خلال نهاية العام 2021، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020 الذي بلغ 175 مليون دينار، على الرغم من التحديات التي شهدتها المنطقة خلال عامي 2020 و2021، مع الأخذ بعين الاعتبار قيام الشركة بتوزيع أرباح نقدية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020 تقارب 8.8 ملايين دينار.



أما إجمالي الإيرادات فقد ارتفعت الإيرادات الشاملة الأخرى من خلال الدخل الشامل ارتفاعا استثنائيا خلال عام 2021 بنسبة 584% لتصل إلى 25.6 مليون دينار، مقارنة بالفترة نفسها خلال عام 2020، حيث بلغت الإيرادات الشاملة الأخرى 3.7 ملايين دينار، وبلغ إجمالي الأصول المدارة من الشركة 1.09 مليار دينار في نهاية عام 2021، على الرغم من الركود الاقتصادي العالمي وانخفاض قيم الاستثمارات عالميا.

وأكد أن الأداء المتميز لصناديق الشركة الاستثمارية خلال عام 2021، يعكس مدى نجاح الإدارة التنفيذية في تبني استراتيجيات فعالة وقادرة على تطبيق أساليب عمل وممارسات تتسم بالدقة والإحكام، وتحقيق عوائد مالية مميزة، لافتا إلى تفوقها على نظيراتها في السوق، وقامت الاستثمارات الوطنية بالتوزيعات النقدية التي تجاوزت 11 مليون دينار، وذلك بعد عودة آلية التوزيعات النصف سنوية لتكون أول شركة ضمن قائمة مديري صناديق الأسهم الاستثمارية في بورصة الكويت التي تقوم بتوزيع أرباح نقدية بعد الأزمة العالمية.



وعلى صعيد إدارة الخدمات الاستشارية لدى شركة «الاستثمارات الوطنية»، ذكر المخيزيم أن الإدارة تمتلك معرفة فنية ونوعية ممتازة في تحديد مصادر المعاملات البارزة والتفاوض بشأنها وتنفيذها في الأسواق المحلية والإقليمية، حيث بدأت بالعديد من معاملات الاندماج والاستحواذ، وأتمت تفويض جانب البيع، وإعادة الهيكلة وغيرها من التفويضات الاستشارية العامة في الربع الأول من عام 2021 والإدراج الناجح لشركة الصفاة للاستثمار والذي جذب طلبا قويا من المستثمرين وكان أداؤه جيدا بعد الإدراج.

وأيضا العمل كمستشار شراء لبورصة الكويت، وذلك بدعم استحواذهم على حصة الأغلبية من أسهم الشركة الكويتية للمقاصة، والعمل كمدير الاستحواذ لعرض الاستحواذ الإلزامي لشركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي.

كما قام الفريق الاستشاري بتقديم استشارات بشأن التقييم والاستراتيجية لشركتين رائدتين في مجال التكنولوجيا، وساهم بتقديم استشارات ما قبل الاكتتاب العام لمجموعة عائلية، كما أتم إعادة هيكلة لشركة خدمات استهلاكية.



وفي قطاع العقارات قامت شركة الاستثمارات الوطنية بالشراكة مع شركة آلتوم كابيتال بزيادة العائد السنوي من 9% إلى 10% سنويا في استثمارها العقاري الواقع في المملكة المتحدة بمنطقة مانشستر، كما تم الاستحواذ على عقار مانشستر في عام 2019 بقيمة إجمالية قدرها 44.5 مليون جنيه إسترليني.

حيث تمت تغطية الاكتتاب الخاص بالحصص المطروحة بما يعادل 4 مرات. وكان آخر استثمار للإدارة لهذا العام هو شراكة مع G Squared للاستثمار في وBombas.



وكما أفاد المخيزيم بأن الاستثمارات الوطنية تمكنت من تعزيز موقعها في القطاع المالي ورفع مكانتها في قطاع الاستثمار، مشيرا إلى أن التداول بأسهم الشركة قد تحسن بشكل عام خلال عام 2021 وارتفع سعر سهم الشركة بشكل ملحوظ، كما نجحت الاستثمارات في تشغيل خدمة صانع سوق في بورصة الكويت وذلك ابتداءا من 22 أغسطس 2021، وتم اختيار سهم شركة بورصة الكويت وشركة الخليج للكابلات إلى القائمة، ومن المتوقع إضافة المزيد من الشركات الأخرى والتي سيعلن عنها خلال الفترة المقبلة.

وعن أداء قطاع الاستثمارات العقارية لدى الشركة أكد المخيزيم أنه كان إيجابيا رغم الأزمة الاقتصادية، لافتا إلى إعادة هيكلة قطاع الاستثمارات العقارية لتحسين أدائه من ناحية تدعيم فريق العمل بنخبة من الكفاءات العاملة في القطاع العقاري، وأشار إلى تطوير إجراءات العمل وتكثيف جهود التسويق للوحدات، وعلى ضوء هذه الجهود فقد تم زيادة الإيرادات بنسبة 3.64%، مع النجاح بالحفاظ على نسبة الإشغال دون نقصان.



خدمة التداول الإلكتروني

أشار المخيزيم إلى أن «الاستثمارات الوطنية» سباقة بطرح رؤية رقمية شاملة، حيث تم إطلاق (الاستثمارات للتداول NICTRADE)، وهي خدمة التداول الإلكتروني المتطورة والحديثة والتي تتيح للعملاء تداول الأسهم في بورصة الكويت بالإضافة إلى أكثر من 80 سوقا ماليا إقليميا ودوليا عبر تطبيقات برمجية حديثة وسهلة الاستخدام، وكان الهدف من الخدمة توفير تجربة أفضل للعملاء عن طريق الموقع الإلكتروني أو تطبيق التداول عبر الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، بالإضافة إلى وجود (منصة العميل) وهي منصة اتصال رقمية متخصصة تمكن العملاء من متابعة استثماراتهم بشكل سهل طوال أيام الأسبوع وفي أي وقت كان وبسرية وخصوصية تامة وآمنة ومرونة أكبر.



برنامج المسؤولية الاجتماعية



كثفت شركة الاستثمارات الوطنية جهودها الاستراتيجية في مجال المسؤولية الاجتماعية كجزء من برنامجها السنوي، وركزت على تلبية احتياجات ومتطلبات من هم بحاجة للدعم والمساندة حيث أطلقت الشركة فعاليات تتعلق بالمسؤولية الاجتماعية خلال عام 2021 شملت العديد من المبادرات الاجتماعية، منها تعاون مع البنك الكويتي للطعام والإغاثة لمشاريع ماجلة رمضان والسحور وكسوة العيد.

وقامت «الاستثمارات الوطنية» أيضا بكفالة حلقة قرآنية لمدة عام من خلال جمعية النجاة الخيرية، وقدمت أيضا الدعم المادي لعلاج المرضى لجمعية الهلال الأحمر الكويتية.