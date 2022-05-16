أعلن الجيش الأردني، عن إحباطه لمحاولة تهريب كميات من المواد المخدرة محملة بواسطة طائرة مسيرة (درون) قادمة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية.



وبحسب ما نقلت الوكالة الأردنية (بترا)، عن مصدر مسؤول في «القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية»، أحبطت قوات الجيش في المنطقة العسكرية الشرقية محاولة التهريب، عبر الرصد والمتابعة، ثم إسقاط الطائرة المسيرة، والعثور على المواد المخدرة بعد تفتيش المنطقة.



وتعلن السلطات الأردنية بشكل مستمر عن إحباط محاولة تهريب كميات ضخمة من المواد المخدرة نحو الأردن عبر الحدود الأردنية - السورية.



ففي 12 من أبريل الماضي، أعلنت الجمارك الأردنية عن مصادرتها مليونا ونصف مليون حبة «كبتاغون» في معبر «جابر» (نصيب) الحدودي مع سورية.