حنان عبدالمعبود

أكدت مصادر مطلعة في وزارة الصحة لـ «الأنباء»، ان موقع التسجيل الخاص بالتقدم للحصول على طلب البدل النقدي لرصيد الإجازات يشهد إقبالا كبيرا من قبل العاملين في الوزارة. وقالت المصادر ان الآلية الجديدة التي قامت بها الوزارة للحد من الازدحام وضمان عدم ترك الموظفين لمقار أعمالهم، حيث يتم تسجيل الطلب «أونلاين»، والذي يتم من خلال وضع الرقم المدني وتحديد عدد الأيام من قبل الموظف والتأكد من توفرها خلال المتابعة، والتدقيق من قبل الجهات المختصة بالوزارة إضافة إلى التقديم الورقي السابق، والذي سيمر بإجراءات التدقيق نفسها. كما أوضحت المصادر ان إجمالي عدد الذين قدموا للاستفادة من هذا البدل النقدي سواء باليد للمسؤولين المباشرين أو عبر «الأونلاين» يصل إلى 15 ألف معاملة سيتم التحقق ثم اعتمادها بالأحقية من عدمها، حيث ان باب التقديم مستمر في تلقي الطلبات حتى نهاية 30 يونيو المقبل.