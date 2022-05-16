عبدالكريم العبدالله



أعلن مدير إدارة الأمراض المزمنة غير المعدية في وزارة الصحة د.حمود الزعبي، عن عقد اجتماع مهم يضم مجلس أقسام النساء والولادة ومركز الكويت لمكافحة السرطان والحملة الوطنية لمكافحة السرطان «كان» وإدارة المختبرات وقسم الأمراض المعدية لمناقشة توصيات منظمة الصحة العالمية فيما يخص الوقاية من «سرطان عنق الرحم».



وقال الزعبي في تصريح لـ «الأنباء»، إنه تم الاتفاق على تنفيذ التوصيات بما يلائم الوضع في الكويت، والتي ستكون ضمن الاستراتيجية الوطنية للوقاية من الأمراض المزمنة.



بدورها، قالت رئيس قسم الوقاية من الامراض المزمنة في إدارة الأمراض المزمنة غير المعدية بوزارة الصحة د.عذاري الهاشمي، إن الاجتماع استعرض توصيات المنظمة بخصوص المسح الصحي والتحصين وعلاج المرض والخطط الملائمة لذلك.



الجدير بالذكر أن الاجتماع تم بمشاركة رئيس مجلس أقسام النساء والولادة د.خالد النجار، ورئيس الحملة الوطنية لمكافحة السرطان «كان» د.خالد الصالح ورئيس الهيئة الطبية بمركز الكويت لمكافحة السرطان د.جاسم البراك ومدير إدارة المختبرات د.ريماء الصفي ورئيس قسم الأمراض المعدية د.حمد بستكي.