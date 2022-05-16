حنان عبد المعبود



تفقد وزير الصحة د.خالد السعيد يرافقه وكيل الوزارة د.مصطفى رضا أمس مركز فحص العمالة في الشويخ للاطمئنان على سير العمل، وذلك بحضور مدير إدارة الصحة العامة د.محمد السعيدان.



وحرص السعيد على الالتقاء بالموظفين والمراجعين وتفقد مجريات سير العمل في المركز والوقوف على أبرز الملاحظات والتي من شأنها التسهيل على المواطنين وسائر المراجعين بما يستهدف الارتقاء بكفاءة وجودة تقديم الخدمة.



هذا، وأعلنت الوزارة عن بدء سريان الإجراءات التنظيمية الجديدة فيما يخص فترات ومواعيد العمل والعمالة المشمولة بها اعتبارا من اليوم الاثنين وذلك في مراكز فحص العمالة وتشمل الشويخ وصبحان والجهراء وضاحية علي صباح السالم، تسهيلا على المواطنين وسائر المراجعين، وبهذا الشأن فقد تقرر تخصيص الفترة الصباحية من الساعة 7.30 صباحا إلى 1 ظهرا لاستقبال العمالة المنزلية بحضور الكفيل الكويتي فيما تستقبل المراكز خلال الفترة المسائية من 1 ظهرا حتى 8 مساء بقية العمالة الوافدة، وذلك وفق الحجز المسبق في الفترتين الصباحية والمسائية.



وشددت الوزارة على المراجعين ضرورة الحضور إلى مراكز الفحص خلال المواعيد المحددة لهم وفق الحجز المسبق، لمنع الازدحام، وتحقيقا للانسيابية في تقديم الخدمة وتقديمها بسلاسة ويسر.