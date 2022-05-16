توج ليفربول بلقبه الثاني هذا الموسم وأبقى على آماله في الرباعية التاريخية عندما ظفر بكأس إنجلترا لكرة القدم للمرة الثامنة في تاريخه بفوزه على تشلسي 6-5 بركلات الترجيح (الوقتان الأصلي والإضافي 0-0) السبت في المباراة النهائية للنسخة الـ 144 على ملعب «ويمبلي» في لندن، مجددا سيناريو نهائي كأس الرابطة أمام الفريق اللندني.



وهو اللقب الثاني لليفربول هذا الموسم في سعيه إلى رباعية تاريخية كونه بلغ نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا، حيث سيلاقي ريال مدريد الإسباني في 28 الجاري في باريس.



وعادل ليفربول ناديي تشلسي وتوتنهام في عدد مرات الفوز بالكأس بعدما رفع صيده إلى 8 ألقاب بفارق 6 ألقاب خلف أرسنال حامل الرقم القياسي، ومان يونايتد الثاني برصيد 12 لقبا.



ويدين ليفربول بفوزه إلى حارس مرماه الدولي البرازيلي أليسون بيكر الذي تصدى للركلة الترجيحية السابعة التي انبرى لها مايسون ماونت، قبل أن يسجل المدافع الدولي اليوناني كوستاس تسيميكاس الركلة الترجيحية السابعة للريدز.



وبات يورغن كلوب الذي قاد ليفربول أيضا إلى مونديال الأندية عام 2019، ثاني مدرب فقط يفوز بدوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد وكأس الرابطة والدوري الإنجليزي مع فريق إنجليزي واحد، بعد السير أليكس فيرغسون (مع مان يونايتد) حسب شبكة «أوبتا».



وعلق كلوب على إصابة نجمي الفريق المصري محمد صلاح والهولندي فرجيل فان دايك، اللذين خرجا من النهائي للإصابة، حيث أكد «أنهما بحالة جيدة».



الى ذلك، اقترب مان سيتي من حسم التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم بعدما قلب تأخره بهدفين نظيفين أمام وست هام إلى تعادل 2-2 خلال المباراة التي جمعتهما أمس في الجولة الـ 37 قبل الأخيرة من المسابقة.



وأنهى «المطارق» الشوط الأول متقدما بهدفين نظيفين سجلهما جارود بوين في الدقيقتين 24 والأخيرة من الشوط الأول.



وفي الشوط الثاني، سجل جاك غريليش الهدف الأول لـ «السيتي» في الدقيقة 49، وأضاف فلاديمير كوفال، لاعب وست هام، الهدف الثاني لمان سيتي بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 69.



وأهدر رياض محرز ركلة جزاء لفريق مان سيتي في الدقيقة 86.



ورفع مان سيتي رصيده إلى 90 نقطة في صدارة ترتيب «البريمييرليغ»، بفارق 4 نقاط أملم ليفربول الذي يواجه ساوثمبتون يوم غد الثلاثاء، فيما رفع «المطارق» رصيده إلى 56 نقطة في المركز السابع.



وشهدت أيضا هذه الجولة فوز توتنهام على بيرنلي 1-0، وليستر سيتي على واتفورد 5-1، وتعادل ولفرهامبتون مع نوريتش سيتي 1-1، وأستون فيلا مع كريستال بالاس 1-1، وبرايتون مع ليدز بذات النتيجة.