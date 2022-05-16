حافظ ساليرنيتانا السابع عشر على فرصته في البقاء بدوري الأضواء بتعادله مع إمبولي 1-1 السبت في افتتاح المرحلة الـ37 قبل الأخيرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم «الكالتشيو»، حاسما في الوقت نفسه هبوط فينيزيا إلى الدرجة الثانية بعد موسم واحد في «سيري أ».



وبات فينيزيا الذي تعادل في وقت لاحق مع روما 1-1، على بعد خمس نقاط من ساليرنيتانا، آخر الفرق الناجية من الهبوط، وبالتالي حسمت مسألة هبوطه، لأن ساليرنيتانا يتفوق عليه بالمواجهات المباشرة.



من جهته، رفع روما رصيده إلى 60 نقطة احتل بها المركز السادس، فيما بقي فينيزيا قابعا في المركز الأخير مع 26 نقطة من 37 مباراة.



واكتسح نابولي ضيفه جنوى بثلاثية نظيفة في المواجهة التي أقيمت بينهما امس على ملعب دييجو أرماندو مارادونا، اذ سجل فيكتور أوسيمين الأول في الدقيقة 32 وأضاف لورينزو إنسيني الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة 65 واختتم ستانيسلاف لوبوتكا الثلاثية في الدقيقة 81 من عمر المباراة.



وانفرد لورينزو إنسيني بعد هدفه أمام جنوى بوصافة هدافين نابولي برصيد 122 هدفا. وبهذه النتيجة حافظ نابولي على تواجده في المركز الثالث بالدوري الإيطالي برصيد 76 نقطة فيما يحتل جنوى المركز الـ19 وقبل الأخير برصيد 28 نقطة ويواجه شبح الهبوط رسميا.



وكرم فريق نابولي نجمه لورنزو إنسيني، الذي سيرحل بعد 18سنة خاض خلالها 432 مباراة سجل فيها 121 هدفا وتوج بـ3 ألقاب، حيث لعب آخر مباراة له بقميص الفريق في ملعب نابولي، حيث سلم رئيس نابولي أوريليو دي لورينتيس، قبل انطلاق المباراة انسيني، كأسا وقميصا خاصا ولوحة بها صور لتاريخ لورنزو مع نابولي وكأسا مخصصة ولافتة مكتوبة عليها: «قميصك كان له وزنه الأهم، لأنه يخص أولئك الذين أحبوه حقا لقد ارتديته بذوق وفخر وكرامة!».



وتختتم المرحلة الـ37 اليوم بلقاءين، حيث يجمع الأول سامبدوريا مع ضيفه فيورنتينا، فيما يستضيف يوفنتوس رابع الترتيب (69 نقطة) نظيره نظيره لاتسيو الخامس (62 نقطة) في المباراة الثانية، في مواجهة مهمة لكلا الفريقين.



فرنسا ـ موناكو يقترب من «الأبطال»



من جهة أخرى، اقترب موناكو من حجز بطاقته الى مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الموسم المقبل بانتزاعه المركز الثاني من مرسيليا عقب فوزه على ضيفه بريست 4-2 في المرحلة الـ 37 قبل الأخيرة من بطولة فرنسا في كرة القدم.



وخسرمرسيليا أمام مضيفه رين 0-2 في قمة المرحلة، وبات موناكو بحاجة الى الفوز على ضيفه لنس لضمان البطاقة المباشرة الى دوري الأبطال. وصعد ستراسبورغ الى المركز الخامس المؤهل الى مسابقة «كونفرس ليغ» برصيد 63 نقطة بعد تغلبه على ضيفه كليرمون 1-0.



واستفاد تروا من خسارة سانت إتيان من ريمس 1-2، ليضمن بقاءه في دوري الأضواء رغم خسارته أمام ضيفه لنس 1-3، واستعاد باريس سان جرمان البطل نغمة الانتصارات بفوزه على مضيفه مونبلييه 4-0، وخسر نيس على أرضه أمام ضيفه ليل 3-1، ليتراجع نيس الى المركز السادس.



إسبانيا.. خيبة مزدوجة



وفي الدوري الإسباني واصل إسبانيول وضيفه فالنسيا خيباتهما بتعادلهما 1-1 السبت في افتتاح المرحلة الـ37 قبل الأخيرة من الدوري الإسباني.