احتفظت الپولندية إيغا شفيونتيك، المصنفة أولى عالميا، بلقبها في دورة روما للتنس على الملاعب الترابية محققة لقبها الرابع هذا العام في دورات الألف بفوزها الاحد على التونسية أنس جابر السابعة 6-2، 6-2.



وأضافت شفيونتيك (20 عاما) التي تقدم مستويات مذهلة هذا الموسم اللقب الى دورات الدوحة وإنديان ويلز وميامي للألف هذا العام، بالإضافة الى دورة شتوتغارت. أما جابر التي توجت الأسبوع الماضي بدورة مدريد للألف محققة أكبر لقب في مسيرتها، فتوقفت سلسلة انتصاراتها عند 11 تواليا.



في المقابل، رفعت شفيونتيك انتصاراتها الى 28 على التوالي، مؤكدة أنها المرشحة الأبرز لتحقيق لقب رولان غاروس، ثانية البطولات الأربع الكبرى، التي تنطلق في 22 الشهر الجاري بعد أن أحرزته في 2020.



قالت شفيونتيك بعد الفوز: «أهنئ أنس لأنك قدمت مستويات رائعة على أرض الملعب، تلعبين كرة مضرب جميلة ومتنوعة ومثيرة للاهتمام».



وكانت هذه المواجهة الرابعة بين اللاعبتين، فعادلت شفيونتيك الأرقام 2-2 بعد أن فازت التونسية في آخر مواجهتين (الدور الـ32 في دورة سينسيناتي 2021 والدور الـ16 في ويمبلدون من العام ذاته)، بعد أول للپولندية في الدور الـ32 من دورة واشنطن 2019.



من جانبها، قالت جابر (27 عاما) بعد المباراة: «أهنئ ايغا على السلسلة الرائعة»، مضيفة أشكر فريقي، لقد قدمنا مستويات رائعة على التراب، عذرا لانني أغضب قليلا على الملعب ولكن سنتعلم من ذلك.