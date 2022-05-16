سعود عبدالعزيز



وجه وكيل النائب العام بتصنيف قضية اعتداء على مواطنة بالضرب العنيف باعتبارها قضية عنف أسري، كما طلب من المباحث التحري وإعداد تقرير بشأن الواقعة وملابساتها ومدى صحة أقوال المبلغة، كما تضمنت أوامر النيابة بضم التقرير الطبي في ملف القضية والذي ضم الإصابات التي لحقت بالمجني عليها.



وحول تفاصيل القضية، قال مصدر أمني لـ«الأنباء» إن مواطنة ربة منزل (28 عاما)، تقدمت الى مخفر الصليبخات، وأبلغت عن أنها وخلال أول أيام عيد الفطر المبارك، وخلال زيارتها الى منزل أسرة زوجها، قام كل من شقيقي وشقيقة زوجها وابن خالته بالاعتداء عليها بالضرب، وقدمت كامل بيانات المدعى عليهم، وأرفقت تقريرا طبيا جاء فيه «ادعاء مشاجرة، جرح رضي في باطن الشفة السفلى مع كدمة رضية على الشفتين استلزمت إجراء عملية تخييط وسحجات متعددة في الوجه، رضة على اليد اليسرى واليمنى مع سحجات باليدين وكدمة على الساقين»، هذا وحملت القضية رقم 2022/14 عنف أسري.

من جهة أخرى، وجه وكيل نيابة الجهراء بتصنيف قضية تعرض وافدة عراقية للضرب من قبل والدها، باعتبارها عنفا أسريا مع استدعاء وضبط المدعى عليه للتحقيق معه وإحالته إلى الاختصاص، هذا وارفق في ملف القضية تقرير طبي.

وكانت عراقية من مواليد 1998 تقدمت الى مخفر شرطة النعيم وذكرت انها تقيم في منطقة القصر القديمة، وأن والدها ضربها بشكل عنيف، وقدمت تقريرا طبيا صادرا عن مستشفى الجهراء جاء فيه: ادعاء اعتداء بالضرب من آخرين ووجود سحجات طولية باليدين اليمنى واليسرى والرقبة.