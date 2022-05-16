محمد الجلاهمة



لقي وافدان حتفهما وأصيب آخران، جميعهم من الجنسية الباكستانية، عقب تعرض مركبتهم رباعية الدفع صباح امس لحادث تصادم بعمود انارة على طريق الدائري 6.5، وتعامل مع الحادث رجال إطفاء مركز الاستقلال ورجال الأمن والطوارئ الطبية.



وقال مصدر امني إن المتوفيين لفظا أنفاسهما الأخيرة فور الحادث وكانا في المقعد الأمامي، أما المصابان فحالتهما حرجة وكانا يجلسان في المقعد الخلفي.



وحول سبب الحادث، قال المصدر: السبب لا يخرج عن عدة احتمالات في مثل هذه النوعية من الحوادث المشابهة، فإما أن يكون جراء انفجار إطار أو للسير فوق المعدل أو انحراف مركبة، وهذا ما سيتم الوقوف عليه من قبل جهات.



إلى ذلك، أصدرت قوة الإطفاء العام بيانا حول الحادث قالت فيه ان وافدين من إحدى الجنسيات الآسيوية تعرضت مركبتهم صباح الأحد لحادث تصادم مع عمود انارة على طريق الدائري 6.5، وقد أسفر الحادث عن وفاة اثنين منهم وإصابة اثنين آخرين.