شنت الإدارة العامة للمرور يوم امس حملة مرورية، جرى خلالها استهداف الشاحنات المحملة بالرمال والحصي والأخشاب غير المغطاة وهو ما يتسبب في سقوط أجزاء من حمولتها أثناء السير بسرعات مختلفة وتلَف مركبات يتصادف وجودها خلف تلك الشاحنات.



من جهة أخرى، أعلنت الإدارة العامة للمرور عن إعادة إغلاق جسر الشيخ جابر من غدا حتى الأربعاء من الساعة الخامسة وحتى التاسعة صباح وإغلاقه أيضا منذ الخامسة صباحا حتى العاشرة صباحا اعتبارا من يوم الخميس المقبل حتى الثلاثاء 24 الجاري وتحويل حركة السير، وذلك على خلفية التدريبات التي يقوم بها المشاركون في دورة الدارجات الهوائية الخليجية.