عبدالكريم أحمد



علمت «الأنباء» أن محكمة الجنايات حددت أمس، يوم الحادي والثلاثين من شهر مايو الجاري موعدا لعقد أولى جلسات محاكمة المتهمين بجمع الأموال وتمويل تنظيم حزب الله اللبناني.



من جهة اخرى، قررت نيابة المخدرات والخمور أمس إخلاء سبيل مالك اليخت الذي ضبطه مركز أم المرادم الجمركي أخيرا لمحاولته تهريب نحو 700 زجاجة خمر إلى البلاد بكفالة 5000 دينار مع منعه من السفر.



كما قررت النيابة حجز المتهمين الأولين في القضية، وهما مواطن ومقيم فلبيني، 21 يوما وإحالتهما إلى السجن المركزي على ذمة القضية التي يتهمان فيها بجلب خمور بقصد الاتجار بها في البلاد.